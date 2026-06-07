به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه بر ضرورت تداوم و تقویت همکاریهای دوجانبه ایران و ونزوئلا در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
علی چگنی در دیدار با عراقچی گزارشی فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاریهای دوجانبه ارائه کرد.
وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط راهبردی تهران - کاراکاس، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.
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