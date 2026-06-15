به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوهای تلفنی جداگانه با وزرای خارجه ترکیه، عراق و مصر، ضمن محکوم کردن حملات توسط اسرائیل در لبنان، بر ضرورت توقف فوری این اقدامات تأکید کرد. در این رایزنی‌ها، عراقچی جزئیات تفاهم اخیر «اسلام‌آباد» میان ایران و آمریکا را تشریح کرد و با یادآوری مسئولیت واشینگتن در اجرای دقیق این توافق، از حمایت‌های کشورهای منطقه در راستای برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها قدردانی نمود.

در بخش دیگری از این دیپلماسی فعال، عراقچی با همتای سعودی خود، فیصل بن فرحان، نیز گفتگو کرد. در این تماس، وزیر خارجه ایران ضمن تشریح بندهای تفاهم‌نامه مذکور، از نقش سازنده ریاض در پیشبرد روند دیپلماتیک جهت پایان دادن به اقدامات خصمانه علیه ایران و تقویت ثبات منطقه‌ای تقدیر کرد. طرفین بر تداوم این مسیر و اهمیت همکاری نزدیک تهران و ریاض برای تحقق صلح پایدار تأکید کردند.

در نهایت، تمامی وزرای خارجه کشورهای طرف گفتگو با ایران، بر لزوم تداوم مشاوره‌ها و تقویت هماهنگی‌های دیپلماتیک در قبال تحولات پیچیده منطقه‌ای هم‌نظر بودند. تأکید بر ضرورت افزایش تلاش‌های جمعی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه، محور اصلی جمع‌بندی این رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک بود که با هدف ایجاد آرامش در خاورمیانه صورت گرفت.

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