معینیان: سکوت در برابر ظلم، به معنای همراهی با جریان باطل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام حج ابراهیمی، مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری بعثه مقام معظم رهبری، وبینار بینالمللی حج با موضوع «نقش حج در معرفی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام» را به زبان روسی برگزار کرد.
در این وبینار، حجتالاسلام والمسلمین «محمدعلی معینیان» معاون بینالملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و سرکار خانم «نلی شیخ اوا» از کشور روسیه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام معینیان معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به نقش راهبردی حج در سیره معصومین(ع)، تأکید کرد که حج تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه فرصتی حیاتی برای تبیین مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام است.
وی با تبیین شرایط خفقانآلود دوران حکومتهای اموی و عباسی اظهار داشت: علیرغم فشارهای رسانهای و ممنوعیتهایی که برای نشر حقیقت توسط دستگاههای حاکم وقت اعمال میشد، اهلبیت(ع) از موسم حج بهعنوان یک «تریبون جهانی» برای روشنگری استفاده میکردند.
معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اقدام تاریخی سیدالشهدا(ع) در موسم حج، افزود: امام حسین(ع) در سال ۵۸ هجری در شرایطی که فضای سیاسی بهشدت محدود بود، با بهرهگیری از فرصت حج، بیش از ۱۰۰۰ نفر از شخصیتهای تأثیرگذار، علما، صحابه و تابعین را در «مِنا» گرد هم آوردند. این اجتماع متشکل از ۲۰۰ تن از صحابه و ۸۰۰ تن از تابعین بود که امام (ع) با سخنرانی در میان آنها، ضمن تبیین فضایل امیرالمؤمنین(ع)، نخبگان جهان اسلام را به امر به معروف و نهی از منکر فراخواندند و به نقش کلیدی علما در افشاگری ظلم ظالمان و تبیین حقایق برای مردم تاکید داشتند.
حج؛ تریبونی برای آگاهیبخشی در سیره سایر امامان
حجت الاسلام و المسلمین معینیان در ادامه با تأکید بر استمرار این رویکرد در سیره سایر امامان، تصریح کرد: پس از امام حسین(ع)، سایر پیشوایان معصوم نیز از این ظرفیت بهره بردند. امام سجاد(ع) با استفاده از قالب دعا، مظلومیت اهلبیت(ع) را بازگو میکردند و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز با برگزاری جلسات علمی و گفتوگو با علمای مناطق مختلف، از موسم حج بهعنوان فرصتی استثنایی برای ترویج معارف اسلامی و آگاهیبخشی سیاسی استفاده مینمودند.
رسالت امروز حجاج؛ تبیین جنایات استکبار جهانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تأسی به سیره عملی و گفتاری اهلبیت (ع) در عصر حاضر، گفت: امروزه تمامی مسلمانان و حجاج وظیفه دارند نقش تبیینگری داشته باشند. علما و زائران بیتالله الحرام باید صدای مظلومان عالم باشند و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را در غزه، یمن، سوریه، عراق و دیگر نقاط جهان به گوش جهانیان برسانند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه در تقابل حق و باطل، حد وسطی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: امروز همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام امسال به حجاج فرمودند، در شرایطی که جبههی تمامحق در مقابل تمامباطل قرار گرفته، سکوت در برابر ظلم، به معنای همراهی با جریان باطل است و قطعا ملحق به سپاه باطل خواهد بود. از این رو، حجاج و مسلمانان در هر کسوت و جایگاهی، وظیفه دارند با تبیین حقایق، پرده از چهره ظالمان بردارند.
در ادامه این نشست سرکار خانم «نلی شیخ اوا» از کشور روسیه به بررسی موضوع «نقش حج در تثبیت عصمت و طهارت اهلبیت(ع) از قربانی حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) تا قربانی حضرت امام حسین(ع)» پرداخت.
وی حج را نه تنها به عنوان یکی از ارکان اصلی اسلام، بلکه به عنوان بخشی مهم از طرح الهی که رسالت پیامبران و امامان را در طول تاریخ بشر به یکدیگر پیوند میدهد، معرفی کرد.
خانم شیخ اوا با بیان اینکه مناسک اصلی حج، ریشه در زندگی حضرت ابراهیم(ع) و خانواده ایشان دارد و خود کعبه به عنوان نماد توحید و مرکز وحدت معنوی مسلمانان شناخته میشود، به موضوع امتحان حضرت ابراهیم(ع) از طریق قربانی کردن فرزندش حضرت اسماعیل(ع) اشاره کرد و اینکه بر اساس آیات قرآن کریم، ابراهیم پس از گذر از سختترین آزمونها، مقام امامت را دریافت کرد.
خانم شیخ اوا با بیان اینکه اصل قرآنی «پیمان من به ظالمان نمیرسد» نشاندهنده ضرورت طهارت و عصمت کسانی است که مسئولیت هدایت الهی را بر عهده دارند، به ارتباط میان آیه امامت و آیه تطهیر پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مباحثی مثل ارتباط معنوی میان مناسک حج، اعلام ولایت امیرالمؤمنین امام علی(ع) در غدیر خم، و واقعه کربلا و قربانی حضرت امام حسین (ع) را مورد بررسی قرار داد. همچنین تبیین شد که قربانی در منا یادآور قربانی بزرگتری است که برای حفظ دین در روز عاشورا تقدیم شد.
این پژوهشگر در پایان تأکید کرد که مسیر حج، به صورت نمادین، مراحل اصلی هدایت الهی بشریت را در خود جمع کرده است. بنابراین حج تنها یک سفر عبادی به سوی کعبه نیست، بلکه یادآور مسیر توحید، عدالت و تبعیت از رهبران الهی برگزیده خداوند است.
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