به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا نعمانی آخرین شاهد حصر شهید سیدمحمدباقر صدر امروز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ به دیدار حق شتافت
در سالهای سخت و پرمخاطره مبارزات شهید صدر با رژیم بعث عراق و حصر او در منزل بهدستور صدام، شیخ محمدرضا نعمانی آینهدار رنجها و جهاد سید شهیدان عراق شد.
پس از گذشت سالها از آن روزگاران تلخ، روح بزرگ این مجاهد به ملکوت اعلی پیوست تا پس از فراقی طولانی در جوار استاد و مقتدایش آرام گیرد.
شیخ محمدرضا نعمانی در دوران حصر از شهیدصدر میخواهد شرححال خود را بنویسد و شهید پاسخ میدهد: «خون من سرگذشت مرا شرح خواهد کرد. من جز خدمت به اسلام چیز دیگری نمیخواهم و امروز اسلام به خون من بیشتر از شرححالم نیاز دارد؛ اما تو که سالها با من زندگی کردی و در این ابتلائات حضور داشتی و در مراحل مختلف مبارزه بودی، اگر خدا خواست و زنده ماندی چیزهایی که دیدی و شنیدی را بنویس».
تقدیر الهی بر آن بود که این راوی امین پس از استاد خود، روایتگر یکی از مهمترین دورههای زندگانی آن شهید والامقام باشد و خاطرات خود را در کتاب «شهید الاُمة و شاهدُها» ترجمهشده با عنوان «شرحصدر» ثبت کند تا سندی ماندگار از مجاهدتهای عالمان شیعه در پاسبانی از حریم اسلام باشد.
اطلاعات بیشتر در خصوص زمان و مکان مراسم تشییع و مراسم بزرگداشت شیخ محمدرضا نعمانی، متعاقبا اعلام خواهد شد.
.......................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما