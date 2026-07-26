به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، در سفر اربعینی خود به عراق با حضور در منزل حضرت آیتالله حاج شیخ هادی آل راضی با ایشان به گفتوگو پرداخت.
آیتالله اعرافی در این دیدار ضمن بیان تشکر از ملت، دولت، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام و حوزویان عراق در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و بهویژه مشارکت دشمنشکن در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، این حضور را نشانه همدلی، همگرایی و پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و عراق دانسته و بر خنثی شدن نقشههای شوم دشمنان در تخریب ارتباط دو ملت تأکید کرد.
مدیر حوزههای علمیه ضمن بیان گوشهای از فعالیتهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه، به تدوین بیش از ۴۰ جلد کتاب تقریرات بحث خارج با موضوع مسائل مستحدثه در موضوعات مختلف اقتصادی، بانکداری، بورس، فقه تربیتی، فقه پزشکی، علوم انسانی با رویکرد اسلامی و ... اشاره نمود و ضمن بیان برگزاری دو همایش بزرگ یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزههای علمیه در قم و همایش میرزای نائینی با مشارکت بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، به آثار تدوین شده در این زمینه اشاره داشت.
وی اظهار داشت: «تألیف قریب ۸۰ جلد کتاب در قالب دو موسوعه آثار آیتالله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری و آیتالله العظمی میرزای نائینی را از ثمرات برگزاری این همایشهای بزرگ برشمرد.»
در ادامه، حضرت آیتالله آل راضی ضمن بیان فعالیتهای موجود در حوزه علمیه نجف اظهار داشت که برپایی دروس خارج فقه و اصول، فقه، فقه معاصر، تفسیر، کلام و ... گوشهای از تلاشهای علمی ایشان است.
وی با بیان ضرورت علمای اسلام از انقلاب اسلامی ایران، حملات دشمنان را به کشور محکوم نموده و نصرت و فرج الهی را در پیروزی جبهه مقاومت از خداوند متعال مسئلت نمود.
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