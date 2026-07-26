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معاون وزیر خارجه یمن:

سعودی‌ها از شکست آمریکا درس عبرت نگرفته‌اند

۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
کد مطلب: 1845311
سعودی‌ها از شکست آمریکا درس عبرت نگرفته‌اند

عبدالواحد ابو راس، معاون وزیر امور خارجه یمن، با تأکید بر اینکه آمریکا طی درگیری‌های پیشین با صنعاء شکست خورد و نتوانست به اهداف خود برسد، گفت که سعودی‌ها هنوز از این امر درس عبرت نگرفته‌اند. وی با اشاره به اتکای رژیم سعودی به مزدوران داخلی پس از شکست در شرط‌بندی بر آمریکا، تأکید کرد که محاصره در برابر محاصره کارآمدی خود را ثابت کرده و تشدید تنش در برابر تشدید تنش، تیر خلاصی بر اقتصاد عربستان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالواحد ابو راس، معاون وزیر امور خارجه یمن، در گفت‌وگو با خبرگزاری یمنی سبأ، به تحلیل وضعیت کنونی و رویکرد رژیم سعودی در قبال یمن پرداخت.

ابو راس تأکید کرد: رژیم سعودی در مرحله گذشته به اربابان آمریکایی خود دل بسته بود و در این شرط‌بندی شکست خورد؛ و امروز نیز بر مزدوران و اذناب داخلی خود تکیه کرده است و بی‌تردید شکست سخت‌تری خواهد خورد.»

وی تصریح کرد: کسی که در شرط‌بندی بر اربابان خود شکست خورده، در شرط‌بندی و اتکا به نوکرانش متحمل خسارت بیشتری خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه یمن تأکید کرد: آمریکا با همه قدرت و جبروتش، در دوره‌های گذشته از تحقق اهداف خود برای به زانو درآوردن ملت یمن ناتوان ماند و خوار و شکست‌خورده عقب نشست؛ با این حال، رژیم سعودی عبرت نگرفته است.

این مقام یمنی اظهار داشت: «اصرار رژیم سعودی بر ادامه محاصره یمن، مصادره ثروت‌های آن و از هم گسستن بافت اجتماعی یمن، پیامدهای وخیمی برای اقتصاد عربستان خواهد داشت.»

ابو راس در پایان تصریح کرد که «محاصره در برابر محاصره» یک معادله برقرار است و کارآمدی خود را ثابت کرده است و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» به‌مثابه تیر خلاص بر اقتصاد عربستان خواهد بود.

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