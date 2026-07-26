به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالواحد ابو راس، معاون وزیر امور خارجه یمن، در گفتوگو با خبرگزاری یمنی سبأ، به تحلیل وضعیت کنونی و رویکرد رژیم سعودی در قبال یمن پرداخت.
ابو راس تأکید کرد: رژیم سعودی در مرحله گذشته به اربابان آمریکایی خود دل بسته بود و در این شرطبندی شکست خورد؛ و امروز نیز بر مزدوران و اذناب داخلی خود تکیه کرده است و بیتردید شکست سختتری خواهد خورد.»
وی تصریح کرد: کسی که در شرطبندی بر اربابان خود شکست خورده، در شرطبندی و اتکا به نوکرانش متحمل خسارت بیشتری خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه یمن تأکید کرد: آمریکا با همه قدرت و جبروتش، در دورههای گذشته از تحقق اهداف خود برای به زانو درآوردن ملت یمن ناتوان ماند و خوار و شکستخورده عقب نشست؛ با این حال، رژیم سعودی عبرت نگرفته است.
این مقام یمنی اظهار داشت: «اصرار رژیم سعودی بر ادامه محاصره یمن، مصادره ثروتهای آن و از هم گسستن بافت اجتماعی یمن، پیامدهای وخیمی برای اقتصاد عربستان خواهد داشت.»
ابو راس در پایان تصریح کرد که «محاصره در برابر محاصره» یک معادله برقرار است و کارآمدی خود را ثابت کرده است و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» بهمثابه تیر خلاص بر اقتصاد عربستان خواهد بود.
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