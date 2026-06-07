به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «قیس المحمداوی» رئیس کمیته عالی انحصار سلاح در دست دولت عراق و جانشین فرمانده عملیات مشترک این کشور، اعلام کرد هماهنگی میان دولت عراق، دولت اقلیم کردستان و کمیتههای ذیربط برای دور کردن گروههای ضد انقلاب اسلامی ایران از خاک عراق همچنان ادامه دارد.
وی در گفتوگو با شبکه «العربیه/الحدث» تأکید کرد که همین اقدامات شامل عناصر حزب کارگران کردستان (پکک) نیز میشود.
المحمداوی همچنین با اشاره به طرح انحصار سلاح در دست دولت، گفت: ابتکار «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر زمینهای جدی برای آغاز اجرای این پروژه فراهم کرده است.
وی افزود که روند اجرایی این طرح با «سرایا السلام» آغاز شده و همزمان مقدمات پیوستن گروههای دیگر نیز در حال انجام است.
به گفته او، هدف اصلی این طرح پایان دادن به هرگونه وابستگی سیاسی و مذهبی گروههای مسلح و ادغام آنها در ساختارهای رسمی امنیتی عراق است.
المحمداوی اعلام کرد که تاکنون سه گروه شامل سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی (ع) آمادگی خود را برای همکاری با این پروژه اعلام کردهاند.
وی تأکید کرد که طرح انحصار سلاح در مرحله کنونی تنها گروههای وابسته به الحشد الشعبی را شامل میشود و برنامهای برای ادغام گروههای خارج از این ساختار وجود ندارد.
رئیس کمیته عالی انحصار سلاح در دست دولت عراق همچنین از برنامه تحویل سلاحهای سنگین و نیمهسنگین، از جمله تانکها، توپخانه، برخی انواع موشکها و پهپادها به نهادهای رسمی خبر داد و گفت: این تجهیزات پس از ثبت و نگهداری در انبارهای ویژه، بر اساس نیاز در اختیار نیروهای مسلح عراق قرار خواهند گرفت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود از ادامه برنامه خروج نیروهای خارجی از عراق خبر داد و اعلام کرد نیروهای آمریکایی از پایگاه عینالاسد خارج شدهاند و مقر فرماندهی ائتلاف بینالمللی نیز طبق توافقات موجود تا سپتامبر ۲۰۲۶ به اربیل منتقل خواهد شد.
المحمداوی همچنین از خنثیسازی چند عملیات پهپادی و بازداشت افرادی مرتبط با حملات علیه کشورهای همسایه خبر داد و تأکید کرد: عراق اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای انجام اقدامات خصمانه علیه دیگر کشورها استفاده شود.
وی در ادامه تاکید کرد که راهبرد امنیتی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت و ایجاد نهادهای نظامی و امنیتی حرفهای، به دور از وابستگیهای سیاسی و مذهبی، استوار است.
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