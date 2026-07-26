فراخوان روایت «شکوهِ اربعین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانون نویسندگان قم از تمامی اهالی قلم، هنرمندان، اصحاب رسانه و دل‌باختگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر ایران عزیر دعوت می‌کند تا تجربیات، تأملات و دل‌نوشته‌های خود را پیرامون پیاده‌روی اربعین (طریق نور) چه از زاویه دید زائرانِ در مسیر و چه از نگاه مشتاقانِ دور در قالب‌های زیر به دبیرخانه این کانون ارسال نمایند:

دل‌نوشته

یادداشت

خاطره

روایت

شعر و متن ادبی

عکس‌نوشته

«هم‌نوا با کاروانِ عاشق، شکوهِ معنوی اربعین و پیاده‌رویِ نور را با قلم و تصویرِ خویش ثبت و ماندگار کنیم..»

آثار برگزیده، منتشر و از صاحبان آثار برتر تقدیر خواهد شد.

لطفاً آثار خود را به آیدی دبیرخانه کانون نویسندگان قم در پیام‌رسان ایتا ارسال فرمایید.

ارسال آثار به آیدی: @kanooneqom1

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