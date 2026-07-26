  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

فراخوان روایت «شکوهِ اربعین» منتشر شد

۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۴
کد مطلب: 1845074
فراخوان روایت «شکوهِ اربعین» منتشر شد

اربعین، جلوه‌گاه عشق و دلدادگی به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است؛ حماسه‌ای که نه تنها در مسیر نجف تا کربلا، بلکه در تمامِ دل‌هایی که هوای حرم در سر دارند، جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانون نویسندگان قم از تمامی اهالی قلم، هنرمندان، اصحاب رسانه و دل‌باختگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر ایران عزیر دعوت می‌کند تا تجربیات، تأملات و دل‌نوشته‌های خود را پیرامون پیاده‌روی اربعین (طریق نور) چه از زاویه دید زائرانِ در مسیر و چه از نگاه مشتاقانِ دور در قالب‌های زیر به دبیرخانه این کانون ارسال نمایند:

دل‌نوشته

یادداشت

خاطره

روایت

شعر و متن ادبی

عکس‌نوشته

فراخوان روایت «شکوهِ اربعین»

«هم‌نوا با کاروانِ عاشق، شکوهِ معنوی اربعین و پیاده‌رویِ نور را با قلم و تصویرِ خویش ثبت و ماندگار کنیم..»

آثار برگزیده، منتشر و از صاحبان آثار برتر تقدیر خواهد شد.

لطفاً آثار خود را به آیدی دبیرخانه کانون نویسندگان قم در پیام‌رسان ایتا ارسال فرمایید.

ارسال آثار به آیدی: @kanooneqom1

.............................

پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha