فراخوان روایت «شکوهِ اربعین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانون نویسندگان قم از تمامی اهالی قلم، هنرمندان، اصحاب رسانه و دلباختگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر ایران عزیر دعوت میکند تا تجربیات، تأملات و دلنوشتههای خود را پیرامون پیادهروی اربعین (طریق نور) چه از زاویه دید زائرانِ در مسیر و چه از نگاه مشتاقانِ دور در قالبهای زیر به دبیرخانه این کانون ارسال نمایند:
دلنوشته
یادداشت
خاطره
روایت
شعر و متن ادبی
عکسنوشته
«همنوا با کاروانِ عاشق، شکوهِ معنوی اربعین و پیادهرویِ نور را با قلم و تصویرِ خویش ثبت و ماندگار کنیم..»
آثار برگزیده، منتشر و از صاحبان آثار برتر تقدیر خواهد شد.
لطفاً آثار خود را به آیدی دبیرخانه کانون نویسندگان قم در پیامرسان ایتا ارسال فرمایید.
ارسال آثار به آیدی: @kanooneqom1
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