به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی تأکید کرد: انتظار میرود دولت عربستان از تجربه رفتارهای غیرعاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشوری مسلمان با جمعیتی بیش از ۳۸ میلیون نفر پایان دهد.
متن کامل پیام سردار اسماعیل قاآنی بدین شرح است:
رفع محاصره ۱۱ ساله یمن، مطالبهای به حق و انسانی برای مردم مظلوم این کشور است.
انتظار میرود دولت عربستان از تجربه رفتارهای غیرعاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشوری مسلمان با جمعیتی بیش از ۳۸ میلیون نفر پایان دهد.
توقع مسلمانان جهان از عربستان، که خود را خادم حرمین شریفین میداند، آن است که به جای ادامه جنگ و فشار علیه یک ملت مسلمان و مظلوم، توان و امکانات خود را در مسیر حمایت از مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی به کار گیرد.
تلاش برای نجات غزه مظلوم، مایه افتخار است، نه ادامه محاصره ملت مظلوم یمن.
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