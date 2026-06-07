به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم فهیمه باغ شیخی ضمن اعلام آغاز فرآیند ثبتنام دوره جدید، اظهار داشت: در صورت تکمیل ظرفیت کلاسها، دورههای آموزشی از تیرماه 1405 آغاز خواهند شد.
وی با اشاره به تنوع دورههای آموزشی این مرکز افزود: آموزش زبانهای انگلیسی، عربی، کرهای، ترکی استانبولی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی از جمله برنامههای آموزشی این آموزشگاه است که در آن علاوه بر آموزش چهار مهارت اصلی زبان شامل Speaking، Reading، Writing و Listening، مهارتهای مکملی نظیر Pronunciation، Grammar، Vocabulary و Collocation نیز به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و تقویت میشوند.
مدیر آموزشگاه تخصصی زبانهای خارجی هدی با تأکید بر رویکرد مهارتمحور این مجموعه تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف آموزشی در دورههای عمومی، ارتقای توانایی مکالمه و افزایش روانی گفتار زبانآموزان است؛ بهگونهای که فراگیران بتوانند بر اساس چارچوب استاندارد بینالمللی CEFR، پس از پایان هر ترم آموزشی، ساختارها و مباحث جدید فراگرفته شده را در موقعیتهای واقعی و مکالمات روزمره به کار گیرند.
باغ شیخی همچنین از برگزاری مجموعهای از دورههای تخصصی و حرفهای خبر داد و اظهار داشت: دورههای TTC (تربیت مدرس)، IELTS، TOEFL،MSRT ویژه داوطلبان مقطع دکتری، دورههای فشرده و نیمهفشرده زبان، دوره فن ترجمه و دوره تخصصی مکالمه از جمله برنامههایی هستند که برای زبانآموزان واجد شرایط و پس از ارزیابی علمی برگزار میشوند.
وی در ادامه با اشاره به نیاز روزافزون علاقهمندان به یادگیری مکالمه عربی افزود: دوره فشرده آموزش مجازی مکالمه عربی با لهجه عراقی ویژه مبلغان، خادمان موکبها، زائران اربعین حسینی و سایر علاقهمندان طراحی شده است که طی ۳۶ جلسه آموزشی و در قالب سه ترم به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.
مدیر آموزشگاه تخصصی زبانهای خارجی هدی در تشریح ظرفیتها و مزایای آموزشی این مجموعه خاطرنشان کرد: بهرهگیری از اساتید برجسته و با تجربه آموزشگاهی و دانشگاهی، استفاده از فناوریهای نوین آموزشی، حضور کادر اجرایی و آموزشی متخصص و متعهد، برگزاری آزمونهای استاندارد کتبی و شفاهی و صدور کارنامه و گواهینامه معتبر پایان دوره با مجوز رسمی وزارت آموزش و پرورش از جمله مهمترین مزیتهای آموزشی این مرکز به شمار میروند.
وی ادامه داد: ارتقای مستمر کیفیت آموزشی کلاسها از طریق استفاده از به روزترین منابع آموزشی، تولید و بازنگری مداوم محتوای آموزشی، پایش مستمر روند پیشرفت زبانآموزان توسط اساتید و کارشناسان مجرب و همچنین شناسایی و پرورش استعدادهای برتر با هدف تربیت مدرس، از دیگر برنامههای راهبردی آموزشگاه تخصصی زبانهای خارجی هدی است.
باغ شیخی در پایان با اشاره به غیرحضوری بودن فرآیند ثبتنام اعلام کرد: متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پایگاه اینترنتی آموزشگاه اقدام نمایند.
ثبتنام از طریق https://www.hodaschools.ir/lan/?app=content&catid=&itemid=1 امکان پذیر است.
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