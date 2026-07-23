به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، رهبر شهید امت، به همت آستان مقدس امام حسین(ع) امشب، بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، علما، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

در ابتدای این آیین پس از تلاوتی چند از کلام‌الله مجید، گزیده‌ای از پیام تجلیل رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، که در تجلیل از مردم عراق و حماسه‌سازی آن‌ها در روز تشییع صادر شده بود، به زبان عربی قرائت شد.

سپس مداح اهل بیت(ع) حاج سید مهدی میرداماد با مرثیه‌سرایی در رثای رهبر شهید انقلاب، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین راجی در این مراسم، با اشاره به تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید در عراق، ضمن قدردانی از حضور ملت این کشور، اظهار داشت: مردم عراق در این بدرقه تاریخی، با حضوری بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در شهرهای نجف و کربلا، جلوه‌ای ماندگار از ارادت به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند که نشان‌دهنده عمق پیوندهای اعتقادی میان امت اسلامی است.

وی با اشاره به فرهنگ رایج در عراق مبنی بر عدم حضور بانوان در آیین‌های تشییع، افزود: آمارهای ثبت‌شده تنها بخشی از این حضور میلیونی است و در صورت مشارکت همگانی بانوان، این جمعیت به چندین برابر افزایش می‌یافت که گویای پیوند عمیق عاطفی میان ملت عراق و ایشان است.

حجت‌الاسلام راجی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایشان با تأسی به سیره جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، هرگز در برابر فشارها تسلیم نشدند و حفظ عزت، استقلال و اقتدار امت اسلامی را سرلوحه راهبردهای خود قرار دادند.

حجت‌الاسلام راجی ادامه داد: رویکرد ایشان در پاسداری از کرامت مسلمانان و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار، جایگاهی ویژه و کم‌نظیر برای ایشان در میان ملت‌های آزاده جهان ایجاد کرده است.

وی در پایان با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در رویارویی با جبهه مقاومت، طعم تلخ شکست را چشیده‌اند؛ شکستی که ثمره ایستادگی ملت‌های مسلمان در برابر تجاوزگری است. ان‌شاالله در سایه تداوم این مجاهدت‌ها، پیروزی نهایی جبهه حق و تحقق آرمان‌های شهدا به‌زودی محقق شود.

..............

پایان پیام