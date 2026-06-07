به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در دیدار با کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بعثه مقام معظم رهبری، خدمت‌رسانی به دیگران را از ارزشمندترین اعمال دانست و با استناد به روایاتی از پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: خداوند متعال برخی از بندگان خود را وسیله رفع نیازهای مردم قرار داده و کسانی که در مسیر خدمت به دیگران گام برمی‌دارند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی، افزود: وظیفه این معاونت فراهم کردن زیرساخت‌ها، امکانات، پشتیبانی‌های اداری، مالی و منابع انسانی برای اجرای مطلوب برنامه‌هاست و هرچه این پشتیبانی‌ها دقیق‌تر و منسجم‌تر انجام شود، موفقیت مجموعه نیز بیشتر خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع، گفت: صرفه‌جویی اقدامی پسندیده و ضروری است، اما نباید به‌گونه‌ای باشد که به کیفیت خدمات یا انجام مأموریت‌های اصلی آسیب وارد کند. باید میان مدیریت هزینه‌ها و حفظ کیفیت خدمات تعادل برقرار شود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به شرایط خاص عملیات حج امسال، بر ضرورت پیش‌بینی شیوه‌های مختلف برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده تأکید کرد و افزود: در مجموعه‌های اجرایی باید همواره برای وضعیت‌های گوناگون برنامه‌ریزی و آمادگی لازم وجود داشته باشد تا در شرایط خاص بتوان تصمیمات مناسب و به‌موقع اتخاذ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین با قدردانی از اقدامات بخش‌های مختلف عملیاتی و پشتیبانی حج تمتع ۱۴۰۵، گفت: با وجود شرایط ویژه و محدودیت‌های موجود، خدمات گسترده‌ای به زائران ارائه شد و بسیاری از برنامه‌ها با موفقیت به انجام رسید.

وی ارزیابی مستمر عملکردها را ضروری دانست و تصریح کرد: نباید تنها نقاط قوت یا تنها کاستی‌ها را دید؛ بلکه باید با نگاهی منصفانه و واقع‌بینانه، موفقیت‌ها و نقاط نیازمند اصلاح را شناسایی کرد تا زمینه ارتقای برنامه‌ها و خدمات در سال‌های آینده فراهم شود.

سرپرست حجاج ایرانی با تأکید بر اهمیت دریافت نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای روحانیون، عوامل اجرایی و زائران، اظهار کرد: بهره‌گیری از دیدگاه‌های میدانی و نتایج نظرسنجی‌ها می‌تواند در بهبود فرآیندها و افزایش رضایتمندی زائران نقش مؤثری ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب، خدمت به زائران بیت‌الله الحرام را توفیقی الهی دانست و از تلاش‌های کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بعثه مقام معظم رهبری قدردانی کرد و برای همه خادمان حجاج آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

در ابتدای این نشست آقای محمد حسین خوشنویس معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بعثه مقام معظم رهبری با ارائه گزارشی از عملکرد حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: با وجود کاهش تعداد زائران و محدود شدن نیروهای اجرایی، همۀ مأموریت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بعثه به طور کامل اجرا شد و کارکنان این معاونت توانستند خدمات مورد نیاز را به نحو مطلوب ارائه کنند.

وی تجربه حج ۱۴۰۵ را نمونه‌ای موفق از چابک‌سازی ساختارهای اجرایی دانست و تأکید کرد: با شناسایی ظرفیت‌های موجود، حذف بیکاری‌های پنهان و بهره‌گیری بهینه از منابع، می‌توان ضمن حفظ کیفیت خدمات، ساختارها را کارآمدتر کرد و این تجربه می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آینده قرار گیرد.

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