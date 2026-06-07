نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب عراقچی تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که به تهران سفر کرده است امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب را به وزیر خارجه تحویل داد.
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
کد مطلب: 1823815
وزیر کشور پاکستان با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرده و نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب را به وزیر خارجه تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که به تهران سفر کرده است امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب را به وزیر خارجه تحویل داد.
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