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نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب عراقچی تحویل داده شد

۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
کد مطلب: 1823815
نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب عراقچی تحویل داده شد

وزیر کشور پاکستان با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرده و نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب را به وزیر خارجه تحویل داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که به تهران سفر کرده است امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب را به وزیر خارجه تحویل داد.   
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