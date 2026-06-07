به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ادیب اسماعیل محفوض، نویسنده و تحلیلگر، در مقاله‌ای با عنوان «امپراتوری قهر: هنگامی که جهان زیر سایه قانون مباح می‌شود» به نقد سیاست خارجی آمریکا پرداخته و معتقد است که ادعاهای مکرر درباره دفاع از دموکراسی و آزادی در بسیاری موارد با عملکرد واقعی واشنگتن در عرصه بین‌المللی همخوانی ندارد. به باور او، این مفاهیم گاه به ابزاری برای توجیه فشار سیاسی، اقتصادی یا نظامی بر کشورهایی تبدیل شده‌اند که تلاش می‌کنند سیاست‌های مستقل در پیش بگیرند.

در این مقاله آمده است که رویکرد آمریکا در قبال بسیاری از کشورها بر پایه نوعی «عقیده هژمونی» شکل گرفته؛ رویکردی که جهان را صحنه رقابت قدرت‌ها می‌بیند و در آن منافع ژئوپلیتیکی در اولویت قرار می‌گیرد. نویسنده می‌گوید آنچه در ادبیات سیاسی آمریکا به‌عنوان «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» مطرح می‌شود، در عمل اغلب به‌گونه‌ای تفسیر می‌شود که با منافع واشنگتن همسو باشد.

محفوض در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ معاصر، از جمله کودتاها و مداخلات سیاسی و نظامی در کشورهای مختلف، استدلال می‌کند که بسیاری از دولت‌هایی که هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند، تهدید مستقیمی برای امنیت آمریکا محسوب نمی‌شدند. به گفته او، این کشورها بیشتر به دلیل تلاش برای حفظ استقلال سیاسی، کنترل منابع طبیعی یا اجرای سیاست‌های اقتصادی متفاوت با فشارهای خارجی مواجه شده‌اند.

این نویسنده همچنین به نقش تحریم‌های اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا اشاره کرده و آن را یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال فشار می‌داند. به اعتقاد او، در برخی موارد این تحریم‌ها پیامدهای انسانی گسترده‌ای برای جوامع هدف به همراه داشته و زندگی شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار داده است.

در پایان مقاله، نویسنده با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل، از احتمال حرکت جهان به سمت نظمی چندقطبی سخن می‌گوید؛ نظمی که به باور او می‌تواند زمینه را برای تقویت اصل حاکمیت ملی کشورها و کاهش مداخلات خارجی فراهم کند.

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