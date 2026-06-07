کشته و زخمی شدن چند صهیونیست در تیراندازی در شمال کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد فردی را که مظنون به انجام تیراندازی در مناطق «کوخاو یائیر» و «تسور یتسحاق» در شمال کرانه باختری بود، هدف قرار داده و از صحنه خارج کرده است. به گفته ارتش، نیروهای نظامی و امنیتی به سرعت به محل اعزام شدند و عملیات گستردهای برای بازرسی منطقه و شناسایی مظنونان احتمالی دیگر آغاز شده است.
در همین حال رسانههای عبری گزارش دادند در نتیجه این حملات یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدهاند. بر اساس گزارش روزنامه «یسرائیل هیوم»، حال یکی از مجروحان وخیم اعلام شده و چهار نفر دیگر دچار جراحاتی با شدت کم تا متوسط شدهاند.
پس از این حادثه، منابع اسرائیلی از اعلام وضعیت آمادهباش حداکثری در منطقه خبر دادند. همچنین ارتش از ساکنان شهرک «تسور ناتان» خواست تا اطلاع ثانوی در خانههای خود بمانند، در حالی که نیروهای ویژه برای بررسی ابعاد حمله و احتمال نفوذ افراد مسلح به منطقه اعزام شدهاند. وزیر امنیت داخلی اسرائیل، ایتامار بنگویر، نیز در واکنش به این رویداد خواستار اجرای مجازات اعدام برای عاملان چنین حملاتی شد.
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