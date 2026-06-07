تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان؛ شهادت ۲۷ نظامی لبنانی طی ۹۷ روز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرغم امضای توافقنامه آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴ و تلاش‌های دیپلماتیک دولت لبنان برای تثبیت آرامش، ارتش اسرائیل از زمان آغاز دور جدید تجاوزات خود در ۲ مارس ۲۰۲۶، بار دیگر حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده است. گزارش‌های میدانی و بیانیه‌های رسمی نشان می‌دهند که ارتش اشغالگر بدون توجه به اظهارات مسالمت‌جویانه مقامات سیاسی بیروت، مواضع ارتش لبنان را هدف قرار داده و با رویکردی خصمانه، نظامیان این کشور را در مناطق مرزی از جمله «علما الشعب» به شهادت می‌رساند.

طبق آمار منتشر شده توسط منابع رسمی ارتش، از ابتدای مارس تا ۶ مه ۲۰۲۶، مجموعاً ۲۷ نظامی لبنانی جان خود را از دست داده‌اند. نکته قابل تامل در این حملات، تعمدی بودن آن‌هاست؛ چرا که تمامی این افراد در زمان شهادت با لباس رسمی نظامی و در حین انجام وظایف قانونی خود در پاسگاه‌ها و نقاط بازرسی مستقر بوده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده بی‌تفاوتی کامل تل‌آویو به وضعیت نظامیانی است که طبق ادعای نهادهای بین‌المللی، هیچ‌گونه خطر تهاجمی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کردند.

در فضای سیاسی لبنان، انتشار اسامی و جزئیات شهادت این سربازان با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. تحلیلگران معتقدند در حالی که برخی جریان‌های قدرت به دنبال سازش و پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح هستند، ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن ستون‌های دفاعی لبنان، عملاً هرگونه توافق پایدار را زیر پا گذاشته است. تأکید بر این نکته که «شهدای ارتش تنها عدد و رقم نیستند»، نشان از عزم جدی جامعه لبنان برای صیانت از خون نظامیانی دارد که قربانی تروریسم دولتی و حملات سازمان‌یافته شده‌اند.

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