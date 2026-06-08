به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام آغاز عملیات نصر علیه مراکز مهم پایگاه‌های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف تاکید کرد: تمام یگان‌های رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس "یا حیدر کرار" و هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد.

سپاه در اطلاعیه خود آورده است: سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروه‌های عمل کننده در این مرحله بوده است.

سپاه در اطلاعیه خود تاکید کرد: تمام یگان‌های رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل بوده و برنامه‌های اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیده‌اند.

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