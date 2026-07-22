به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد بزرگداشت شهدای معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، امشب همزمان با آیین وداع و خاکسپاری دردناک پیکرهای سوخته و پاره پاره دانش آموزان شهید در شامگاه شهادت امام حسن مجتبی(ع) در میادین شهرهای سراسر کشور برگزار میشود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
شامگاه شهادت کریم اهلبیت، حضرت امام حسن مجتبی(ع)، یادآور یکی از ژرفترین سنتهای جاری در تاریخ امت اسلامی است. آنجا که جبهه باطل، هرگاه از غلبه بر حقیقت و درهم شکستن اراده اهل ایمان مأیوس میشود، آماج دشمنی خویش را از صاحبان رسالت به سوی پیکره امت معطوف میسازد.
از این منظر، پیوند مدینه و میناب، پیوند دو مقطع تاریخی با یک حقیقت واحد است که نشان میدهد منطق استکبار تاریخی و نظام سلطه کنونی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و کودکش، در گذر زمان تغییر نکرده است. همان منطقی که روزگاری با تحمیل غربت و مظلومیت بر کریم اهلبیت(ع)، امت اسلامی را نشانه رفت، امروز با هدف قرار دادن عامدانه دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب، میکوشد چراغ امید، علم و حیات را در این سرزمین خاموش سازد. غافل از آنکه خون این شهیدان، همچون همه خونهای مطهری که در مسیر عزت و استقلال بر زمین جاری شدهاند، عامل بقای ملتها و استحکام جبهه حق خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تسلیت شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، از ملت مؤمن، بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت مینماید تا در امتداد و استمرار اجتماعات سراسری امشب، با حضوری گسترده، منسجم و باشکوه در آیینهای سوگواری کریم اهلبیت(ع)، نسبت به مقام شامخ دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب ادای احترام نموده و بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت را به نمایش بگذارند و ضمن اعلام حمایت قاطع از نیروهای مسلح سلحشور، جانبرکف و مدافع عزت و امنیت جمهوری اسلامی ایران، جنایات هولناک نظام سلطه، آمریکای جنایتکار و کودککش را با صدایی واحد و رسا محکوم و بر استمرار راه مقاومت تا تحقق کامل عدالت و زوال جبهه استکبار تأکید نمایند.
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