به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد موج جدید حملات به مواضع ایران که ۱۱ روز است ادامه دارد، تأثیر چندانی بر تغییر رفتار تهران نداشته است. یک مقام آمریکایی در گفتوگو با نشریه «آتلانتیک» این موضوع را تأیید کرده است.
به نوشته نشریه «آتلانتیک» در ۱۱ روزی که از سرگیری حملات هوایی آمریکا به ایران میگذرد، نه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و نه هیچ مقام ارشد دیگری در دولت او از بازگشت رسمی به جنگ با ایران سخن نگفتهاند.
همچنین، بنا بر اظهارات دستیاران ترامپ به این نشریه، اعضای کنگره آمریکا تاکنون هیچ جلسه توجیهی درباره مرحله جدید درگیریها دریافت نکردهاند.
یک افسر نظامی سابق آمریکا با انتقاد از رویکرد دولت ترامپ گفت: دولت ترامپ تصمیم گرفته تمام قواعد را زیر پا بگذارد و بگوید هر کسی که پیش از آنها از راهبرد گفتوگو با مردم و متحدان و تعیین اهداف پیروی کرده، احمق بوده است.
او افزود: ما در جنگی هستیم که هیچ گزینه خوبی در آن وجود ندارد و از حمایت آمریکا یا حمایت بینالمللی برخوردار نیستیم. این تلهای است که خودمان برای خودمان ساختهایم.
این افسر نظامی پیشبینی کرد که دولت ترامپ به جنگ علیه ایران ادامه دهد، زیرا از پذیرفتن شکست خودداری میکند و امیدوار است ادامه درگیری در نهایت به نتیجه بهتری منجر شود.
برخی نظامیان نیز به نشریه «آتلانتیک» گفتند: امید، راهبرد نیست؛ همانطور که نمیتوان جنگی را آغاز کرد و همزمان با آن طوری رفتار کرد که گویی جنگی در کار نیست.
دو گزینه پیش روی ترامپ
افراد نزدیک به رئیسجمهوری آمریکا اذعان کردهاند که ترامپ در موقعیت دشواری قرار گرفته است. به گفته آنها، او با دو گزینه روبهروست که گزینه نخست، تشدید درگیری که میتواند خطر کشته یا مجروح شدن شمار بیشتری از نیروهای آمریکایی و کاهش ذخایر مهمات را به همراه داشته باشد و در عین حال، شانس جمهوریخواهان را در انتخابات میاندورهای نوامبر آینده کاهش دهد و گزینه دوم، خروج از جنگ در شرایط کنونی با هدف محدود کردن خسارتهای سیاسی است اما با این پیامد که ایران در موقعیتی راهبردیتر از چند دهه گذشته قرار گیرد.
یکی از نزدیکان ترامپ همچنین به تغییر لحن شبکه «فاکس نیوز» اشاره کرد، شبکهای که رئیسجمهوری آمریکا آن را شاخصی برای سنجش افکار عمومی میداند. به گفته او، طی روزهای اخیر شماری از مجریان بانفوذ این شبکه احتمال کنار گذاشتن جنگ را مطرح کردهاند، اقدامی که میتواند تلاشی نهایی برای کمک به جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای باشد.
با این حال، دو منبع نزدیک به رئیسجمهور آمریکا تأکید کردند که ترامپ ممکن است در مقطعی به خروج از جنگ فکر کند، اما در شرایط کنونی با وجود افزایش هزینهها، به نبرد ادامه خواهد داد.
هدف از تشدید درگیریها
به نظر میرسد هدف دولت آمریکا افزایش هزینههای مدیریت جریان کشتیرانی در تنگه هرمز برای ایران است. همزمان، ایران نیز تلاش میکند هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش دهد و با استفاده از قدرت نظامی، مانع عبور کشتیها از تنگه هرمز بدون اجازه خود شود.
مشاوران ترامپ گفتهاند رئیسجمهور آمریکا بهتدریج در حال درک این موضوع است که جنگ از نظر سیاسی به او آسیب میزند. با این حال، ترامپ از افرادی که میگویند توافق پیشنهادی او درباره برنامه هستهای ایران ضعیفتر از توافقی است که باراک اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا حدود یک دهه پیش امضا کرده بود، بهشدت خشمگین میشود.
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