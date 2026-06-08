دانشگاه فرهنگیان باید به مرجع تربیت معلم در جهان اسلام تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه فرهنگیان با قدردانی از خدمات رجبعلی برزویی و تبریک به مهرزاد حمیدی برای پذیرش مسئولیت ریاست این دانشگاه، گفت: امروز برای دانشگاه فرهنگیان روزی به‌یادماندنی است؛ نه صرفاً به دلیل برگزاری مراسم تکریم و معارفه، بلکه از این جهت که فردی با انرژی، انگیزه و توان جدید به مجموعه دانشگاه افزوده می‌شود.

وی اظهار کرد: همه افرادی که در دانشگاه فرهنگیان خدمت کرده‌اند، سرمایه و پشتوانه این دانشگاه هستند و هر جا که باشند به دانشگاه کمک خواهند کرد.

کاظمی با تقدیر از عملکرد رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان، گفت: هر فرد منصفی که به شاخص‌های دانشگاه فرهنگیان نگاه کند، رشد قابل توجه آن را مشاهده خواهد کرد. آقای برزویی در این مدت حداکثر تلاش خود را انجام داد و دستاوردهای دانشگاه گویای این واقعیت است.

وی درباره انتخاب مهرزاد حمیدی، گفت: زمانی که استعفای آقای برزویی قطعی شد، نگرانی جدی نسبت به آینده دانشگاه فرهنگیان وجود داشت. آقای حمیدی گزینه‌ای سفارشی یا تحمیلی نبود؛ از ایشان دعوت کردیم تا برای کمک به نظام تعلیم و تربیت این مسئولیت را بپذیرند و ایشان نیز ایثارگرانه این مأموریت را قبول کردند.

کاظمی با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که دانشگاه فرهنگیان از مسائل درجه اول کشور است. اگر دانشگاه فرهنگیان ضعیف شود، آموزش و پرورش ضعیف خواهد شد و اگر این دانشگاه آسیب ببیند، آینده کشور آسیب می‌بیند.

وی با یادآوری تعبیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «تربیت معلم مزرعه مادر است»، خواستار تدوین و ترویج منظومه فکری رهبر شهید درباره دانشگاه فرهنگیان شد و افزود: این نگاه باید در مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها و همه بخش‌های تصمیم‌ساز کشور برجسته شود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این‌که دانشگاه فرهنگیان نباید محل فعالیت‌های سیاسی و جناحی باشد، گفت: این دانشگاه محل تاخت‌وتاز جریانات سیاسی، حزبی، گروهی و باندی نیست. اینجا محل تربیت معلم است و باید معلمان ولایت‌مدار، انقلابی، ارزشی و متعهد به هویت ملی و دینی کشور تربیت شوند.

وی مهم‌ترین سرمایه رئیس جدید دانشگاه را اعضای هیئت علمی دانست و افزود: اساتید دانشگاه فرهنگیان بزرگ‌ترین سرمایه این مجموعه هستند و باید به وضعیت معیشتی، رفاهی، منزلتی و علمی آنان توجه ویژه شود.

کاظمی چهار محور اصلی مأموریت مدیریت جدید دانشگاه را تشریح کرد و گفت: نخستین محور، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و دولت است. در این مسیر باید هیئت‌های اندیشه‌ورز قدرتمند برای شناسایی نیازها و طراحی راهکارها شکل بگیرند.

وی دومین محور را مسئله‌شناسی و حل مسائل دانشگاه عنوان کرد و افزود: مسائل مختلف دانشگاه نباید مانع حرکت و تحول شوند. همه مسائل باید احصا، اولویت‌بندی و برای حل آنها برنامه عملیاتی تدوین شود.

وزیر آموزش و پرورش سومین محور را تحول در شاخص‌های عملکردی دانشگاه دانست و گفت: شاخص‌هایی مانند نسبت استاد به دانشجو، سرانه خوابگاهی، بودجه، دستاوردهای علمی و پژوهشی باید به‌صورت دقیق رصد و برای بهبود آنها برنامه‌ریزی شود.

کاظمی مهم‌ترین و اساسی‌ترین محور را تحول در ریل‌گذاری‌های دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل دانشگاه فرهنگیان برنامه درسی آن است. ما به یک برنامه تربیتی یکپارچه نیاز داریم که خروجی آن معلم تراز انقلاب اسلامی باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌های آموزشی فعلی بیش از حد حافظه‌محور، کلاس‌محور، منفعل و کم‌مهارت هستند و میان بخش‌های مختلف تربیتی، فرهنگی، پرورشی و ورزشی انسجام کافی وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش خواستار بازنگری در محتوای آموزشی و سرفصل‌های درسی دانشگاه فرهنگیان شد و گفت: باید بررسی شود که آیا محتوای فعلی با نیازهای روز جامعه، تحولات فرهنگی و ویژگی‌های نسل جدید دانش‌آموزان همخوانی دارد یا خیر.

وی همچنین بر ضرورت تحول در نظام ارزشیابی دانشجومعلمان تأکید کرد و افزود: باید شاخص‌های روشنی برای سنجش معلم تراز انقلاب اسلامی تعریف شود تا مشخص باشد فارغ‌التحصیلان دانشگاه تا چه اندازه به اهداف تربیتی مورد انتظار نزدیک شده‌اند.

کاظمی در ادامه بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی تأکید کرد و گفت: همان‌طور که در نظام پزشکی، مهندسی و سایر حرفه‌ها آموزش‌های مستمر وجود دارد، برای اساتید دانشگاه فرهنگیان نیز باید برنامه‌های علمی و تربیتی اثربخش و پیوسته طراحی شود.

وی همچنین تحول در ساختار، سازمان، منابع انسانی، محتوا و فرآیندهای دانشگاه را از دیگر الزامات پیش روی مدیریت جدید دانست و گفت: دانشگاه فرهنگیان باید به نقطه‌ای برسد که بتواند همه نیازهای آموزش و پرورش به نیروی انسانی را تأمین کند و حتی مرجع علمی تربیت معلم در جهان اسلام باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت استفاده از خرد جمعی و حفظ انسجام سازمانی در دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: موفقیت این دانشگاه در گرو همدلی، هماهنگی و مشارکت همه مدیران، استادان و کارکنان است و این انسجام باید از سطح مدیریت تا گروه‌های آموزشی گسترش یابد.

کاظمی با تأکید بر توکل به خداوند، خدمت صادقانه و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه فرهنگیان بتواند در مسیر تربیت نسل آینده کشور، نقش تاریخی و تعیین‌کننده خود را به بهترین شکل ایفا کند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸