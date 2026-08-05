خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: اربعین، چهلمین روز شهادت امام حسین(ع)، در نگاه نخست آیینی سوگواری و زیارتی دینی است؛ اما در عمق تاریخی و معنایی خود، همواره چیزی فراتر از یک مراسم مذهبی بوده است. این اجتماع عظیم میلیونی، امروز به بلندترین تریبون وحدت امت اسلامی و بی‌نظیرترین رسانه‌ی جبهه‌ی مقاومت در برابر نظام سلطه تبدیل شده است.(1) آنچه اربعین را در افق رسانه‌ای جهان متمایز می‌کند، صرف عظمت جمعیت نیست، بلکه نوع حضور است؛ میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها، زبان‌ها و طبقات مختلف، در مسیری واحد گام برمی‌دارند؛ مسیری که در آن حق‌خواهی به زیست مشترک تبدیل می‌شود.(2)



اربعین؛ رسانه‌ای به وسعت تاریخ

پیش از آنکه اربعین به یک راهپیمایی میلیونی بدل شود، در همان آغاز، کارکردی رسانه‌ای داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی (ره) در این باره می‌فرمایند: «اهمّیّت اربعینِ اوّل این بود که رسانه‌ی پُرقدرت عاشورا است. از روز عاشورا تا روز اربعین... این چهل روز، چهل روزِ فرمانروایی منطقِ حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیّت بنی‌امیّه و سفیانی‌ها بود. رسانه‌ی حقیقی [یعنی] فریاد زینب کبری، فریاد حضرت سجّاد... همینها بود که عاشورا را نگه داشت، همینها بود که عاشورا را به امروز رساند.»

این رسالت تاریخی، امروز در قالب حضور میلیونی زائران از اقصی‌نقاط عالم ادامه یافته است. اربعین کلیشه‌ی رایج رسانه‌های بین‌المللی را که مقاومت را معمولاً در چارچوب بحران و تقابل بازنمایی می‌کنند، بر هم می‌زند و نشان می‌دهد که مقاومت می‌تواند چهره‌ای آرام، معنوی و در عین حال مقتدر داشته باشد.



مقاومت در قرآن؛ از وعده‌ی الهی تا تکلیف امت

مقاومت در برابر ظلم و استکبار، ریشه در عمیق‌ترین آموزه‌های قرآن کریم دارد. خداوند متعال در سوره‌ی آل‌عمران، به مؤمنان وعده می‌دهد:

«وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» (3)

«و سست نشوید و غمگین نگردید، و شما برترید اگر [واقعاً] مؤمن باشید.»

این آیه، ستون فقرات مکتب کربلا و روح حاکم بر حرکت اربعین است. زائران اربعین با گام‌های استوار خود در مسیر نجف تا کربلا، عملاً این آیه را به تصویر می‌کشند؛ آن‌ها نه سست می‌شوند و نه غمگین می‌گردند، بلکه با ایمانی راسخ، برتری خود را در پایبندی به حق به نمایش می‌گذارند. مقاومت در برابر یزید زمان، تکلیفی الهی است و اربعین، تریبونی برای اعلام این تکلیف به تمام جهان.



اربعین و وحدت امت؛ تحقق وعده‌ی قرآنی

یکی از برجسته‌ترین پیام‌های اربعین، وحدت است. در این همایش عظیم، مرزهای جغرافیایی، زبانی و قومی رنگ می‌بازند و امتی واحد در مسیر کربلا شکل می‌گیرد. قرآن کریم در سوره‌ی آل‌عمران، مسلمانان را به این وحدت فرا می‌خواند:

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (4)

«و همگی به ریسمان خدا [= قرآن و اسلام] چنگ زنید، و پراکنده نشوید!»

اربعین، تحقق عینی این آیه‌ی شریفه است. میلیون‌ها مسلمان از ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان، یمن، بحرین، نیجریه و دیگر نقاط جهان، همگی به یک ریسمان چنگ زده‌اند؛ ریسمانی که همانا عشق به حسین(ع) و پایبندی به ارزش‌های اوست.(5) این وحدت، نه فقط یک هم‌دلی احساسی، بلکه اتحادی راهبردی در برابر جبهه‌ی استکبار است. معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه دراین‌باره تأکید کرده است که اربعین «نماد اقتدار جبهه‌ی حق در برابر جبهه‌ی استکبار است و آمادگی ملت‌های مسلمان برای ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را به نمایش می‌گذارد.»(6)



قوّت جبهه‌ی مقاومت؛ از کربلا تا غزه و لبنان

رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، راهپیمایی اربعین را این‌گونه توصیف کرده‌اند: «راهپیمایی اربعین قوّت اسلام است، قوّت حقیقت است، قوّت جبهه‌ی مقاومت اسلامی است که این‌جور اجتماع عظیم میلیونی راه می‌افتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قلّه و اوج افتخار فداکاری و شهادت.»(7)

این قوّت، ریشه در فرمان الهی دارد. قرآن کریم در سوره‌ی انفال می‌فرماید:

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» (8)

«هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان]، آماده سازید! و [نیز] اسب‌های ورزیده [آماده کنید] تا به وسیله‌ی آن، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.»

اربعین، مصداق بارز این «قوّة» است. این اجتماع عظیم، دشمنان اسلام را به هراس می‌اندازد و نشان می‌دهد که امت اسلامی در اوج قدرت و آمادگی قرار دارد. در سال‌های اخیر، این پیوند میان کربلا و جبهه‌ی مقاومت، رنگ و بوی تازه‌ای یافته است. پرچم‌های فلسطین در کنار پرچم‌های امام حسین(ع) به اهتزاز درآمده و شعار «لبیک یا غزه» در مسیر پیاده‌روی طنین‌انداز شده است.

اربعین، دیگر تنها یک آیین مذهبی نیست؛ به ماشینی قدرتمند برای تولید هویت مشترک برای جبهه‌ی مقاومت تبدیل شده است. پیاده‌روی عظیم میان نجف و کربلا، نمایشی از «امت‌سازی» و ائتلاف ژئوپلیتیکی کشورهای مقاومت است؛ امتی که در آن مرزها محو می‌شوند و ایمان به عدالت، کرامت انسانی و ردّ ظلم، میلیون‌ها نفر را به هم پیوند می‌دهد.(9)



معنای متفاوتی از اربعین

در جهانی که رسانه‌های بین‌المللی اغلب مقاومت را با زبان سیاست یا منازعه توصیف می‌کنند، اربعین معنای دیگری از ایستادگی را به تماشا می‌گذارد؛ مقاومتی انسانی، جمعی، اخلاقی و تمدن‌ساز. در این پیاده‌روی، ایستادگی یک ادعا نیست، بلکه حقیقتی است که در حرکت، خدمت، هم‌دلی و وفاداری به حقیقت جلوه‌گر می‌شود.(10)

اربعین، «بزرگ‌ترین رسانه‌ی معرفی مکتب اهلبیت(ع) و نمایش وحدت امت اسلامی» و «بلندترین تریبون وحدت و اقتدار جهان اسلام» است.(11) این تریبون بی‌نظیر، هر سال پیام مقاومت، ایستادگی، وحدت و ظلم‌ستیزی را به گوش جهانیان می‌رساند؛ پیامی که از دل تاریخ کربلا برخاسته و امروز در مسیر نجف تا کربلا، با گام‌های میلیون‌ها زائر، تکرار می‌شود.



چشم‌انداز؛ اربعین، آینده‌ی مقاومت

اربعین، تنها یادآور گذشته نیست؛ چشم‌اندازی برای آینده‌ی امت اسلامی ترسیم می‌کند. این حرکت عظیم، «پدیده‌ای الهی و تمدن‌ساز» است که ظرفیت بی‌نظیری برای انتقال پیام اسلام ناب و فرهنگ مقاومت در عرصه‌ی بین‌المللی فراهم آورده است.(12) تا زمانی که ظلم در جهان وجود دارد و مستکبران بر ملت‌های مظلوم ستم می‌کنند، اربعین، این تریبون بی‌نظیر، پیام «هیهات منّا الذلّة» را فریاد خواهد زد و امت اسلامی را به سوی عزت، وحدت و مقاومت فراخواهد خواند.

پی نوشت:

1.خبرگزاری مهر: «اربعین بلندترین تریبون وحدت و اقتدار جهان اسلام است».

2.خبرگزاری ایکنا: «اربعین؛ بازتعریف تصویر مقاومت در رسانه‌های بین‌المللی».

3.آل‌عمران/ آیه۱۳۹

4.آل‌عمران/آیه ۱۰۳

5.خبرگزاری مهر: «اربعین بلندترین تریبون وحدت و اقتدار جهان اسلام است».

6.همان

7.بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (ره) درباره‌ی حماسه‌ی راهپیمایی اربعین.

8. سوره‌ی انفال/ آیه‌ ۶۰

9.خبرگزاری ابنا: «Analysis: Arbaeen 2025 Showcases a Stronger, More United Axis of Resistance».

10.خبرگزاری ایکنا: «اربعین؛ بازتعریف تصویر مقاومت در رسانه‌های بین‌المللی».

11.خبرگزاری مهر: «اربعین بلندترین تریبون وحدت و اقتدار جهان اسلام است».

12.همان



فیروزه دلداری(پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)