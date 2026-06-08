به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _کانون خدمت رضوی شهرستان رشت در حاشیه اجتماع شبانه مردمی در میدان شهدای ذهاب، از روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ تا آغاز ماه محرم، اقدام به راهاندازی «صندوق نامه به رهبر شهیدم» در غرفه قرار مقاومت رشت کرده است.
خادمیاران رضوی این شهرستان با تأسی از فرمایشات رهبر شهید و در لبیک به فرمان امام سوم انقلاب در خصوص بزرگداشت یاد شهید صادق زرین، در کنار جریان مردمی این شهید، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی را در دستور کار قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، از جمله اقدامات انجامشده در قالب این طرح، میتوان به توزیع حدود ۵ هزار برگه برای نوشتن نامه و همچنین ایجاد «صندوق پستی نامه به رهبر شهیدم» اشاره کرد؛ اقدامی که به عنوان نمادی از تداوم بیعت با ولایت و زنده نگه داشتن فرهنگ مقاومت تعریف شده است.
این برنامهها با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداشت یاد شهدا، در حاشیه این اجتماع مردمی تا آغاز ماه محرم ادامه خواهد داشت.
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