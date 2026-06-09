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آغاز طرح ویژه وزارت برق عراق برای تأمین برق در ماه محرم

۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱
کد مطلب: 1824831
آغاز طرح ویژه وزارت برق عراق برای تأمین برق در ماه محرم

وزارت برق عراق با نزدیک شدن به ماه محرم الحرام، از تشکیل اتاق عملیات ویژه برای نظارت بر طرح تأمین برق میان بغداد و کربلای معلی و آغاز رسمی این طرح خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   وزارت برق عراق همزمان با تشکیل اتاق عملیات ویژه برق رسانی، یک کارزار گسترده نیز برای جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و رفع تخلفات از شبکه‌های انتقال و توزیع در بغداد با هدف پایدارسازی شبکه در این ایام به راه انداخت.

به گزارش الصباح، سلام سلمان الازیرجاوی، مدیر روابط عمومی و رسانه‌ شرکت عمومی توزیع برق بغداد وابسته به وزارت برق این کشور تصریح کرد: این شرکت طرح خدماتی ویژه‌ای را برای ماه محرم با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط آغاز کرده و یک اتاق عملیات برای اجرای این طرح در زمینه توزیع برق میان مناطق مختلف بغداد و استان‌های شامل طرح زیارتی محرم تشکیل داده است.

وی اظهار داشت: پیش از آغاز این طرح، اقداماتی نظیر آماده‌سازی بخش روشنایی، ساماندهی اکیپ‌های تعمیرات، ذخیره‌سازی قطعات کلیدی مورد نیاز برای نگهداری خطوط توزیع و همچنین تجهیز ناوگان حمل‌ونقل شرکت جهت مشارکت در جابه‌جایی زائران به سمت کربلای معلی و بالعکس انجام شده است.

الزیرجاوی با اشاره به مستثنی شدن مسیرهای حرکت زائران از برنامه قطع نوبتی برق افزود: استقرار اکیپ‌های فنی و تعمیراتی در نقاط مشخص‌شده در طول مسیرهای تردد زائران آغاز شده است تا با هماهنگی بخش‌های توزیع در مسیرهای عبوری، هرگونه نقص فنی در شبکه‌ توزیع ملی داخل و خارج شهر کربلای معلی به سرعت و به‌صورت پیش‌بینی نشده برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای پشتیبانی از این طرح، کارزار گسترده‌ای در مناطق مختلف بغداد برای جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز از شبکه ملی با هدف تضمین جریان پایدار و انعطاف‌پذیر برق، کاهش قطعی‌های ناگهانی ناشی از بار مصرف و فشار روی خطوط انتقال و توزیع و همچنین ارتقای کارایی و پایداری شبکه برای تامین منظم برق راه اندازی شده است.

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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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