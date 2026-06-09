آغاز طرح ویژه وزارت برق عراق برای تأمین برق در ماه محرم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت برق عراق همزمان با تشکیل اتاق عملیات ویژه برق رسانی، یک کارزار گسترده نیز برای جمعآوری انشعابهای غیرمجاز و رفع تخلفات از شبکههای انتقال و توزیع در بغداد با هدف پایدارسازی شبکه در این ایام به راه انداخت.
به گزارش الصباح، سلام سلمان الازیرجاوی، مدیر روابط عمومی و رسانه شرکت عمومی توزیع برق بغداد وابسته به وزارت برق این کشور تصریح کرد: این شرکت طرح خدماتی ویژهای را برای ماه محرم با هماهنگی نهادهای ذیربط آغاز کرده و یک اتاق عملیات برای اجرای این طرح در زمینه توزیع برق میان مناطق مختلف بغداد و استانهای شامل طرح زیارتی محرم تشکیل داده است.
وی اظهار داشت: پیش از آغاز این طرح، اقداماتی نظیر آمادهسازی بخش روشنایی، ساماندهی اکیپهای تعمیرات، ذخیرهسازی قطعات کلیدی مورد نیاز برای نگهداری خطوط توزیع و همچنین تجهیز ناوگان حملونقل شرکت جهت مشارکت در جابهجایی زائران به سمت کربلای معلی و بالعکس انجام شده است.
الزیرجاوی با اشاره به مستثنی شدن مسیرهای حرکت زائران از برنامه قطع نوبتی برق افزود: استقرار اکیپهای فنی و تعمیراتی در نقاط مشخصشده در طول مسیرهای تردد زائران آغاز شده است تا با هماهنگی بخشهای توزیع در مسیرهای عبوری، هرگونه نقص فنی در شبکه توزیع ملی داخل و خارج شهر کربلای معلی به سرعت و بهصورت پیشبینی نشده برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای پشتیبانی از این طرح، کارزار گستردهای در مناطق مختلف بغداد برای جمعآوری انشعابهای غیرمجاز از شبکه ملی با هدف تضمین جریان پایدار و انعطافپذیر برق، کاهش قطعیهای ناگهانی ناشی از بار مصرف و فشار روی خطوط انتقال و توزیع و همچنین ارتقای کارایی و پایداری شبکه برای تامین منظم برق راه اندازی شده است.
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