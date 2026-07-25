به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید احمدی، نماینده بعثه مقام معظم رهبری و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، در گفت‌وگویی با بیان اینکه اربعین در ذات خود یک حرکت «فرهنگ‌پایه و مردم‌پایه» است، اظهار کرد: هر فردی که در این رویداد بزرگ مسئولیتی برعهده دارد، چه در حوزه امنیت، اسکان، تغذیه، راهنمایی زائران، رسانه و یا هر بخش دیگری، در حقیقت در حال انجام یک اقدام فرهنگی است؛ زیرا همه این خدمات، دارای بعد معنوی هستند.

وی افزود: مهم‌ترین رسالت کمیته فرهنگی، ایجاد نشاط معنوی و فراهم کردن زمینه تجربه یک «زیست تمدنی» برای زائران است؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشتند.

احمدی با اشاره به ساختار کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین گفت: بعثه مقام معظم رهبری مسئولیت این کمیته را برعهده دارد، اما نقش آن صرفاً مدیریتی نیست، بلکه هماهنگ‌کننده فعالیت‌هاست.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ دستگاه، سازمان، نهاد و تشکل مردمی عضو کمیته فرهنگی هستند و افزون بر آن، بیش از ۱۷۰ مجموعه فرهنگی، هنری و مردمی در قالب ۲۲ کارگروه تخصصی از جمله هنر، بانوان، کودک و نوجوان، شعر و ادب، فناوری‌های نوین و آینده‌نگاری با این کمیته همکاری می‌کنند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین افزود: این کارگروه‌ها تنها در موسم اربعین فعال نیستند، بلکه در طول سال فعالیت دارند و نخستین نشست سالانه هر کمیته نیز عصر روز اربعین در کربلا و با حضور طرف عراقی برگزار می‌شود.

تشکیل ستاد فرهنگی مشترک ایران و عراق

احمدی با بیان اینکه برگزاری مراسم اربعین نیازمند هماهنگی نزدیک با کشور عراق است، اظهار کرد: از آنجا که عراق میزبان این رویداد بزرگ است، کمیته‌های فرهنگی ایران و عراق در قالب یک ستاد فرهنگی مشترک ادغام شده‌اند و بر اساس سیاست‌های ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری، ستاد مرکزی اربعین و رهنمودهای مراجع عظام تقلید فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی به اربعین گفت: ایشان از اربعین با تعابیری یاد کرده‌اند که درباره هیچ پدیده دیگری به کار نبرده‌اند و آن را «آیت عظمای الهی» و «مایه سعادت امت» دانسته‌اند.

احمدی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۲، زمانی که هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود و اجتماع میلیونی اربعین شکل نگرفته بود، در سخنرانی خود در مشهد تأکید کردند که شیعیان جهان نیازمند میعادگاهی مشترک هستند و اربعین و کربلا باید به محل اجتماع جهانی آنان تبدیل شود؛ امروز این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شده و میلیون‌ها نفر از سراسر جهان در این مراسم حضور می‌یابند.

حضور اندیشمندان و رهبران ادیان و مذاهب در اربعین

نماینده بعثه مقام معظم رهبری گفت: امسال علاوه بر حضور استادان، علما، نویسندگان، شاعران و هنرمندان، از اندیشمندان و رهبران مذاهب مختلف نیز برای حضور در برنامه‌های فرهنگی اربعین دعوت شده است.

وی افزود: مهمانانی از اهل سنت، اسماعیلیه و همچنین مسیحیان در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت. از جمله یک نویسنده ایرلندی که چهار کتاب درباره حضرت زینب(س)، امام حسین(ع) و واقعه کربلا تألیف کرده است، در مراسم امسال حضور خواهد داشت. همچنین اندیشمندانی از ایتالیا و دیگر کشورها و نیز رهبران مذاهب اسلامی از عراق، ایران، ترکیه و یمن در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند.

احمدی اظهار امیدواری کرد که این حضور گسترده، جلوه‌ای از همبستگی، همدلی و وحدت امت اسلامی و آزادگان جهان را به نمایش بگذارد.

برنامه‌های ویژه برای بزرگداشت شهدای مقاومت

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به برنامه‌های امسال گفت: با توجه به شرایط منطقه، آیین‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت شهدای مقاومت و شهدای جنگ اخیر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها، مراسم شب شهدای مقاومت و نیز آیین بزرگداشت شهدای حادثه ناو دنا در کربلاست که با همکاری بنیاد شهید، فعالان مقاومت و طرف عراقی برگزار خواهد شد.

احمدی همچنین از برگزاری مراسم بزرگی روز ۱۸ صفر با عنوان «اربعین و مقاومت» در کربلا خبر داد و گفت: در این مراسم از خانواده شهدای ایرانی و عراقی تجلیل خواهد شد.

اربعین؛ فراتر از یک آیین سوگواری

وی با تأکید بر اینکه اربعین تنها یک مراسم عزاداری نیست، اظهار کرد: اگرچه سوگ و عزاداری بخش جدایی‌ناپذیر این حرکت است، اما روح حاکم بر اربعین، حقیقت‌جویی، هویت‌یابی و کرامت انسانی است.

احمدی گفت: حضور میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر، بدون هیچ‌گونه تبعیض، جلوه‌ای از احترام متقابل، مساوات، تواضع، ایثار و دیگر فضائل اخلاقی است و همین ویژگی‌ها اربعین را به یک تجربه کم‌نظیر از زندگی اجتماعی و تمدنی تبدیل کرده است.

اربعین و میدان مقاومت دو روی یک حقیقت هستند

احمدی با اشاره به شرایط منطقه و پرسش برخی افراد درباره ضرورت حضور در پیاده‌روی اربعین گفت: برخی می‌پرسند با توجه به شرایط فعلی کشور، امسال به اربعین برویم یا خیر؟ بر اساس استفتائات و بررسی‌های انجام‌شده، باید هم «میدان» حفظ شود و هم «اربعین»؛ چرا که اربعین امتداد همان میدان مقاومت است و میدان نیز ادامه راه اربعین به شمار می‌رود.

وی افزود: پیام اربعین به جامعه این است که ملت‌های آزاده زیر بار ظلم، ذلت و ستم نمی‌روند و از تهدیدها و تجاوزهای دشمن هراسی ندارند. هرچند دشمن تلاش کرده با برخی اقدامات از حضور مردم جلوگیری کند، اما این حضور باید تداوم یابد.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به روابط دو ملت ایران و عراق اظهار کرد: شکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق، نتیجه سال‌ها همدلی و همراهی مردم دو کشور در اربعین بود.

وی ادامه داد: دشمن سال‌ها تلاش کرد میان مردم ایران و عراق فاصله ایجاد کند، اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند «الحسین یجمعنا»، امام حسین(ع) بار دیگر دل‌های دو ملت را به هم پیوند زد و این پیوند جایگزین‌پذیر نیست.

احمدی تأکید کرد: حضور ایرانیان در اربعین برای مردم عراق اهمیت ویژه‌ای دارد؛ تا جایی که عراقی‌ها از حضور ایرانیان به عنوان «نمک اربعین» یاد می‌کنند. در دوران شیوع کرونا نیز بسیاری از موکب‌داران عراقی از نبود زائران ایرانی ابراز اندوه می‌کردند و معتقد بودند اربعین بدون حضور آنان، حال و هوای همیشگی خود را ندارد.

وی با توصیه به خانواده‌ها برای حضور در پیاده‌روی اربعین گفت: اربعین بهترین فرصت برای سفرهای خانوادگی است؛ زیرا اعضای خانواده برای چند روز از مشغله‌های روزمره و وابستگی به فضای مجازی فاصله می‌گیرند و تجربه‌ای مشترک از همدلی، صبر، همراهی و همکاری را رقم می‌زنند.

احمدی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی، زیارت و اربعین را تمرینی برای «زیست توحیدی» می‌دانستند؛ جایی که انسان‌ها با یکدیگر تصمیم می‌گیرند، سختی‌ها را تحمل می‌کنند، با شرایط جدید سازگار می‌شوند و روحیه بردباری و مسئولیت‌پذیری را در عمل تمرین می‌کنند.

امکان اسکان خانوادگی زائران در خانه‌های مردم عراق فراهم شده است

رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به طرح اسکان زائران در منازل مردم عراق گفت: به ابتکار شهید ابومهدی المهندس و با حمایت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، سامانه‌ای برای ثبت ظرفیت خانه‌های مردم عراق راه‌اندازی شده است.

وی افزود: امسال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار ظرفیت اسکان در خانه‌های مردم عراق در شهرهای نجف، کربلا، حله و دیگر شهرهای مسیر زائران ثبت شده و زائران می‌توانند از طریق نرم‌افزار مربوط، محل اسکان مناسب خود را انتخاب و رزرو کنند.

احمدی خاطرنشان کرد: این اقدام نمونه‌ای کم‌نظیر از کرامت و مهمان‌نوازی مردم عراق است و زائران نیز باید با رعایت حقوق میزبان، اقامت کوتاه، همکاری در نظافت و حفظ حرمت خانه‌ها، قدردان این میزبانی باشند.

قدردانی از مردم عراق وظیفه اخلاقی زائران ایرانی است

وی با اشاره به همراهی مردم عراق با ملت ایران در ماه‌های اخیر گفت: امسال زائران ایرانی وظیفه مضاعفی برای قدردانی از مردم عراق دارند؛ چراکه آنان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضوری گسترده داشتند و بیش از ۲۰۰ موکب عراقی نیز برای خدمت‌رسانی و همدردی با مردم ایران به شهرهای مختلف کشور آمدند.

احمدی افزود: موکب‌داران عراقی با حضور در منازل خانواده‌های شهدا و ابراز همدردی، جلوه‌ای از برادری اسلامی را به نمایش گذاشتند و شایسته است زائران ایرانی نیز از این محبت‌ها قدردانی کنند.

وی همچنین بر رعایت قوانین و مقررات کشور عراق تأکید کرد و گفت: احترام به حاکمیت، قوانین و فرهنگ کشور میزبان، نشانه بلوغ فرهنگی، ادب و مسئولیت‌پذیری زائران ایرانی است.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد که زائران ایرانی با رعایت اخلاق، احترام به مردم عراق و بهره‌گیری از فرصت معنوی اربعین، پیام وحدت، مقاومت، کرامت انسانی و همبستگی امت اسلامی را بیش از پیش به نمایش بگذارند.

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