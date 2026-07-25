به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه شنبه شب در پیامی تأکید کرد: رفع محاصره ۱۱ ساله یمن، مطالبه‌ای به حق مردم مظلوم این کشور است. انتظار می‌رود دولت عربستان از تجربه رفتارهای غیرعاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشوری مسلمان با جمعیتی بیش از ۳۸ میلیون نفر پایان دهد.

وی افزود: توقع مسلمانان جهان از عربستان، که خود را خادم حرمین شریفین می‌داند، آن است که به جای ادامه جنگ و فشار علیه یک ملت مسلمان و مظلوم، توان و امکانات خود را در مسیر حمایت از مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی به کار گیرد.

قاآنی در ادامه اظهار داشت: تلاش برای نجات غزه مظلوم، مایه افتخار است، نه ادامه محاصره ملت مظلوم یمن.

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