به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری قم از برگزاری همایش بینالمللی «سرباز کوچولوهای انقلاب» ویژه متولدین جنگ تحمیلی سوم با حضور نمایندگانی از ۱۸ کشور جهان، به منظور بزرگداشت «شهیده زهرا کوچولو» پنجشنبه ۲۱ خرداد در قرارگاه مرکزی امام سید مجتبی خامنهای خبر داد.
عباس ذاکری گفت: این مراسم ویژه متولدین جنگ تحمیلی سوم و با هدف پاسداشت یاد و خاطره «شهیده زهرا کوچولو» برگزار خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری قم با اشاره به ابعاد بینالمللی این برنامه افزود: همایش «سرباز کوچولوهای انقلاب» با حضور بیش از یکهزار شیرخواره و همچنین نمایندگانی از ۱۸ کشور جهان برگزار میشود و تلاش شده است تا این رویداد به صحنهای برای نمایش همبستگی ملتهای مختلف با آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تبدیل شود.
وی ادامه داد: این مراسم در قالب بزرگداشت نوه شیرخواره امام شهید با عنوان «شهیده زهرا کوچولو» برگزار خواهد شد و خانوادهها به همراه فرزندان خود در این اجتماع بزرگ فرهنگی و معنوی حضور خواهند یافت.
ذاکری زمان برگزاری این مراسم را پنجشنبه ۲۱ خرداد اعلام کرد و گفت: برنامه از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز میشود و در میدان مفید، قرارگاه مرکزی امام سید مجتبی خامنهای برگزار خواهد شد.
وی با دعوت از خانوادههای قمی برای حضور در این مراسم افزود: علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این همایش از طریق سامانه ثبتنام پیشبینیشده اقدام کنند تا ضمن حضور در برنامه، بسته لباس ویژه مراسم را نیز دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم تأکید کرد: به منظور ساماندهی بهتر مراسم و ارائه خدمات مطلوب به شرکتکنندگان، توزیع بسته لباس صرفاً میان افرادی انجام خواهد شد که ثبتنام خود را در سامانه https://survey.porsline.ir/s/jYZtwadn نهایی کرده باشند.
وی تصریح کرد: این رویداد فرهنگی و اجتماعی به همت مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع)، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم، گروه جهادی مهر رضوی برگزار میشود و پیشبینی میشود یکی از بزرگترین اجتماعات شیرخوارگان با رویکرد انقلابی و بینالمللی در قم باشد.
ذاکری در پایان گفت: امیدوارم برگزاری این مراسم بتواند ضمن زنده نگه داشتن یاد شهدای مظلوم، زمینهساز تقویت پیوند نسلهای آینده با آرمانهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و مقاومت باشد.
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