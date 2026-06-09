شهادت «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری» از اعضای پدافند هوایی ارتش در حمله اسرائیل به ایران + زمان تشییع

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دو تن از نیروهای پدافند هوایی ارتش در حال انجام مأموریت دفاع از آسمان ‌کشور در جریان حمله اسرائیل، به شهادت رسیدند.

براساس اعلام نیروی پدافند هوایی ارتش، «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری» از اعضای این نیرو در حال انجام مأموریت دفاع از آسمان ‌کشور در جریان تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی، با شلیک دشمن به شهادت رسیدند.

در این اطلاعیه به زمان دقیق و محل حمله و شهادت اشاره نشده است.

مراسم تشییع این دو شهید امروز سه شنبه 19 خرداد ساعت ۱۷:۳۰ از شهرک شهید بهشتی واقع در منطقه ۱۴ تهران برگزار می شود.

نیروی هوایی ارتش اسرائیل بامداد و صبح دیروز سه شنبه در دو مرحله حملاتی علیه ایران داشت و مناطقی را در کشور از جمله تهران مورد هدف قرار داد.

سپاه هم گفته بود اسرائیل به چند سایت راداری در سه نقطه کشور حمله داشت.

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