به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام دکتر جازاری رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مطلبی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم مجاهد، روحانی برجسته و شخصیت انقلابیِ ارجمند، مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا مطلبی اعلی الله مقامه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه، فرزند برومند و خلف صالح ایشان، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مطلبی، و نیز به خاندان مکرم، بستگان، شاگردان و ارادتمندان آن بیت شریف تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

آن عالم ربانی که بیش از نیم قرن از عمر پربرکت خویش را در راه احیای سنت‌های اصیل اسلامی، پاسداری از کیان دین مبین و دفاع از مذهب حقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، و همراهی صادقانه با آرمان‌ها و اندیشه‌های امامین انقلاب صرف کرده بود، پس از تحمل دوره‌ای از بیماری و رنج، به دیدار معبود شتافت و به فضل الهی در جوار رحمت واسعه حضرت حق و در ظلّ عنایات اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام آرام گرفت.

اینجانب که نزدیک به سی سال از توفیق آشنایی و بهره‌مندی از الطاف و تجربیات گران‌سنگ آن بزرگوار برخوردار بودم، از نزدیک شاهد مجاهدت‌های دلسوزانه و خالصانه ایشان در صیانت از مبانی اعتقادی و پاسداری از مذهب در عرصه‌های گوناگون، به‌ویژه در سطح شهر تهران و در سال‌های اخیر در برخی مناطق آن، بوده‌ام.

آن فقید سعید که دوران تحصیل خویش را در محضر استادان و عالمان برجسته عصر در حوزه‌های علمی اصفهان، قم و تهران سپری کرده بود، در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در کنار مجاهدانی بزرگ همچون آیت‌الله مهدوی کنی اعلی‌الله مقامهما، در مسیر تحقق آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و در مبارزه با استکبار و طاغوت، تلاش‌های گسترده‌ای مبذول داشت و سالیانی را در زندان‌ها و شرایط دشوار با صبر و استقامت سپری کرد تا سرانجام این مجاهدت‌ها به ثمر نشست.

او هرگاه ضرورت را در میدان مسئولیت‌های اجرایی می‌دید، با درایت و اخلاص در آن عرصه می‌درخشید، و آنگاه که خدمت به حوزه‌های علمیه را لازم می‌شمرد، سالیان متمادی با جان و دل در خدمت حوزه علمیه تهران قرار می‌گرفت. در عین حال، پیوند صمیمانه خود با مردم را هرگز فرو نگذاشت و در میان آنان و در محله فلاح، با سادگی و صفا روزگار گذراند.

آن مرحوم، الگویی از ایمان، خدمت، مجاهدت و اخلاص برای نسل معاصر روحانیت بود؛ مردی که سرانجام در همین مسیر روشن، به لقاء پروردگار خویش نائل آمد. بیماری و رنج‌های جسمانی هرگز او را از میدان خدمت بازنداشت؛ چه بسیار دیده می‌شد که با وجود ضعف و نقاهت، گام‌هایی استوار اما خسته برمی‌داشت و خود را به مسجد می‌رساند تا پیام حق را به مشتاقان حقیقت برساند و سیمای آرام و مؤمنانه‌اش الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردا باشد.

در دوران زعامت هر دو رهبر انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت تبعیت از ولایت و پاسداری از اصول اندیشه آنان تأکید می‌ورزید و در سلوک روحانیت اصیل، خود را در چارچوب‌های محدود جناحی و حزبی محصور نمی‌کرد. در مسجد و محفل خویش نیز روح آزادگی و حریت عالمان دین را متجلی می‌ساخت.

بی‌تردید فقدان این عالم وارسته، مصداق «ثُلْمَة»ای در جامعه دینی ماست و بر اندوه اهل معرفت در این روزگار می‌افزاید. با این همه، امید واثق داریم که فرزند گرانقدر ایشان در تداوم راه آن بزرگ‌مرد توفیق یافته و نام و یاد این خاندان شریف را در تاریخ معاصر ایران زنده و ماندگار نگاه دارد.

عاش سعیداً و مات سعیداً

سعید جازاری معمویی

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