به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست دوروزه علمی ـ بینالمللی بررسی ابعاد کتاب «غدیر در قرآن» همزمان با ایام عید سعید غدیر خم به همت مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بینالملل حوزههای علمیه و به میزبانی خبرگزاری ابنا برگزار شد؛ نشستی که با حضور جمعی از صاحبنظران از کشورهای مختلف، به بررسی ظرفیتهای بینالمللی تبیین معارف غدیر و راههای گسترش پیام ولایت در جهان اسلام پرداخت.
این نشستها با محوریت بررسی علمی کتاب «غدیر در قرآن» تألیف حجتالاسلام والمسلمین محمد یعقوب بشوی برگزار شد؛ اثری پژوهشی که تلاش دارد واقعه غدیر و مفهوم ولایت امیرالمؤمنین(ع) را بر اساس منابع معتبر اهل سنت تبیین کند. این برنامه به زبانهای مختلف از جمله فارسی، اردو، عربی، انگلیسی، هندی، پاکستانی و اندونزیایی برگزار شد تا زمینه گفتوگوی علمی میان پژوهشگران کشورهای گوناگون فراهم شود.
تاکنون ۱۷ ترجمه از کتاب «غدیر در قرآن» به زبانهای مختلف منتشر شده و در اختیار مخاطبان بینالمللی قرار گرفته است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، روند ترجمه این اثر ادامه دارد و قرار است تعداد زبانهای آن به ۲۶ زبان زنده دنیا افزایش یابد تا پیام و محتوای پژوهشی این کتاب برای طیف گستردهتری از مخاطبان در کشورهای مختلف قابل دسترس باشد.
حجتالاسلام والمسلمین خسروی، دبیر کارگروه پژوهشهای قرآنی مجتمع عالی بینالملل حوزه، در حاشیه این نشست در گفتوگو با خبرگزاری ابنا با اشاره به رسالت این مرکز در ترویج معارف قرآن و اهلبیت(ع) در سطح بینالملل اظهار داشت: ترجمه و تبیین علمی معارف غدیر یکی از مهمترین راهبردهای فرهنگی برای تحقق فرمان نبوی «لیبلغ الشاهد الغائب» است و در همین راستا ترجمه کتاب «غدیر در قرآن» به سه زبان زنده دنیا در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ویژگی برجسته این اثر پژوهشی، استناد کامل به منابع معتبر اهل سنت است، افزود: از آنجا که اکثریت مسلمانان جهان محبت اهلبیت(ع) را در دل دارند، ارائه مستندات از منابع مورد قبول آنان میتواند این محبت را به مرحله شناخت عمیقتر و پذیرش ولایت ارتقا دهد. به گفته وی، تبیین علمی غدیر با چنین رویکردی، بسیاری از شبهات و اختلافافکنیها درباره نسبت تشیع با پیکره امت اسلامی را از میان برمیدارد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام دکتر محمد یعقوب بشوی، پژوهشگر و نویسنده کتاب «غدیر در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت»، با اشاره به سابقه فعالیتهای علمی خود گفت: تاکنون بیش از ۷۰ جلد کتاب و نزدیک به ۲۵۰ مقاله علمی در مجلات معتبر منتشر کردهام و در سالهای گذشته کارگاههای متعددی در زمینه روش تحقیق و ترجمه در قم، نجف، مشهد و شهرهای مختلف پاکستان برگزار کردهام. وی افزود: کتاب «غدیر در قرآن» در میان بیش از هزار اثر پژوهشی رتبه نخست را کسب کرده و تاکنون به دهها زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
این پژوهشگر پاکستانی در ادامه با تأکید بر نگاه تمدنی به واقعه غدیر تصریح کرد: غدیر تنها یک حادثه تاریخی متعلق به یک مذهب نیست، بلکه برنامهای الهی برای هدایت تمام بشریت است. به گفته وی، اگرچه در غدیر جمعیت عظیمی حضور داشتند، اما چون این واقعه به عنوان یک تکلیف تاریخی به درستی تبیین نشد، در گذر زمان مهجور ماند و امروز وظیفه اندیشمندان و رسانههاست که با استدلالهای علمی و قرآنی پیام آن را به جهان معرفی کنند.
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