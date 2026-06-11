یوناما: ۱۳ غیرنظامی در حملات هوایی پاکستان به شرق افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در حملات هوایی انجام‌شده در شب ۹ تا ۱۰ ژوئن در استان‌های خوست، کنر و پکتیکا، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما در پیامی که امروز (پنجشنبه ۲۱ خرداد) در ایکس منتشر کرده، با استناد به مستندات خود تأکید کرده که اکثر قربانیان «کودکان و زنان» بوده‌اند. این حملات مناطق مرزی شرق افغانستان را هدف قرار داد و موجب نگرانی جدی از افزایش تلفات غیرنظامی شده است.

یوناما در ادامه این پیام بار دیگر بر «لزوم کاهش فوری تنش‌ها، برقراری آتش‌بس پایدار، حفاظت از غیرنظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی به‌ویژه برای کمک‌های بشردوستانه و آغاز گفت‌وگو برای حل اختلافات» تأکید ورزید.

روز گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این حملات را محکوم کرده و آن را ناشی از اطلاعات نادرست پاکستان دانسته است. او تأکید کرده که امارت اسلامی در زمان مناسب پاسخ لازم را خواهد داد.

این رویداد بخشی از تنش‌های مرزی طولانی‌مدت میان افغانستان و پاکستان است که در ماه‌های اخیر با حملات متقابل و تلفات غیرنظامی همراه بوده و نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است.

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