ادبیات مسئولان در مواجهه با دشمن باید قاطعانه و مشتاقانه باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنرانی محفل معارفی شام شهادت حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها در حرم مطهر بانوی کرامت، به تبیین مفهوم «حق جهاد» در قرآن کریم و سنت‌های الهی پرداخت.

پناهیان با اشاره به آیه آخر سوره حج «جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ» اظهار داشت: شاید سخت‌ترین امر الهی در همین آیه متجلی شده باشد. حق جهاد یعنی آنقدر که خدا شایسته است درباره او جهاد شود، نه آنقدر که می‌توانی، نه آنقدر که دوست داری و نه به اندازه نیاز.

وی افزود: این عبارت شبیه دیگر آیات قرآن مانند «ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» و «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ» است که انسان را به سوی بی نهایت می کشاند. این دستورات برای افراد برگزیده است و خداوند در همین آیه می فرماید خدا شما را برگزیده است.

پناهیان با اشاره به سنت استبدال الهی بیان کرد: خدا هیچ کسی را به دین خود اصرار نمی کند و منت نمی گذارد. اگر قومی یا فردی بخواهد کم بگذارد، خدا روی خود را برمی‌گرداند و قوم دیگری جای آنها می‌آورد.

وی ادامه داد: این ناز کردن خدا را در سوره محمد(ص) نیز می بینیم که علت بدبختی کافران «کَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ» ذکر شده است؛ زیرا خداوند از قومی که کراهت داشته باشند، دست برمی‌دارد و حمایت و هدایت خود را از آنها سلب می‌کند.

پناهیان با اشاره به شب عاشورا تصریح کرد: اینکه امام حسین(ع) شب عاشورا به یارانش فرمود «اگر میخواهید بروید، بروید»، منطبق با سنت‌های خداست و سلیقه شخصی سیدالشهدا(ع) نیست. این همان تکبر الهی و عزت خداوند است که نمی‌آید منت بندگانش را بکشد، آن هم بندگانی که «کَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ» هستند.

وی افزود: در جنگ احد، وقتی رسول خدا محاصره شده بودند و فقط امیرالمومنین(ع) شمشیر میزدند، به یکی دیگر از یاران که آنجا ایستاده بود فرمودند «اگر میخواهی بروی برو». خدا با ته دل ما کار دارد؛ اگر ته دل نخواهد حق جهاد، حق تقوا و حق قدر خدا را به انجام برساند، خدا اصرار نمی‌کند. این ما هستیم که باید اصرار کنیم و التماس کنیم.

پناهیان درباره پاداش حق جهاد گفت: در پایان این آیه، خدا نه وعده بهشت می‌دهد، نه وعده مغفرت و نه دوزخ را برمی‌دارد. میفرماید «هُوَ مَعَکُمْ نِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصیر»؛ از خودش تعریف می‌کند که من خوب مولایم و خوب یاوری کننده‌ام. هرکه می‌خواهد حق جهاد را به انجام برساند، این تنها تشویق عارفانه برای اوست.

وی با تاکید بر ضرورت ادبیات مقتدرانه و مشتاقانه در مواجهه با دشمن اظهار داشت: شرایط ما الان جوری است که دشمن پا پیش گذاشته و فرصت الهی برای جهاد پیش آمده است. خوب است مسئولان، رئیس جمهور و بزرگان مملکت با ادبیات قاطع و مشتاقانه صحبت کنند، نه با زبان دیپلماسی منفعلانه. باید صریح بگویند که آرزوی ما برطرف کردن هژمونی آمریکا از سر مستضعفان عالم بوده است.

پناهیان تصریح کرد: ما باید مشتاق جهاد باشیم و این اشتیاق را نشان دهیم تا در دل دشمنان رعب ایجاد شود. نصرت خدا پشت سر کسی می‌آید که اول آیه «جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ» را به انجام برساند، نه نیم بند، نه با ترس و لرز و نه با انفعال و سعی در کوتاه آمدن مقابل دشمن.

وی با اشاره به اواخر سوره نور هشدار داد: خداوند می‌فرماید وقتی رسول خدا شما را صدا میزند، حق ندارید بدون اجازه بیرون بروید. آنهایی که زیرآبی می‌روند، باید از عذاب الهی و فتنه بترسند. هرکس در دلش بگوید «خوب است زیاد در راه خدا انفاق نکنم» یا «زیاد هم جلو نروم»، این جمله بیجا کافی است که توفیقات سلب شود.

پناهیان با نقل داستانی از «ترمّاح» گفت: ترمّاح چند نفر را جمع کرد تا به یاری امام حسین(ع) بروند، اما در راه برای شهادت نوحه می‌خواند. وقتی به حضرت پیوست، برای بردن آذوقه‌ای به خانواده‌اش اجازه گرفت. امام حسین(ع) به او فرمود: «ترمّاح، زود برگردی ها!» و ترمّاح که این جمله را شنید، گریه کرد و گفت: من می‌دانم این خانواده به این سادگی به کسی نمی‌گویند زود برگرد؛ یعنی بهتر است نروی. او آذوقه را رساند و زود برگشت، اما سر حسین(ع) بالای نیزه‌ها بود.

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