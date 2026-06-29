به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستانی به مناطق مختلف افغانستان، دستکم ۲۸ غیرنظامی جان خود را از دست داده و ۴۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش یوناما، این حملات استانهای پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان را هدف قرار داده و در میان قربانیان، زنان و کودکان نیز حضور دارند. این نهاد تأکید کرده است که آمار منتشرشده اولیه بوده و با توجه به وضعیت مجروحان و ادامه عملیات امدادرسانی، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
یوناما ضمن ابراز نگرانی از تلفات غیرنظامیان، بر ضرورت رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی تأکید کرده است.
گزارش این نهاد در حالی منتشر میشود که مقامهای پاکستانی پیشتر مدعی شده بودند حملات هوایی اخیر تنها مراکز وابسته به گروه شبهنظامی «جماعتالاحرار» را هدف قرار داده و با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی انجام شده است.
با این حال، آمار و جزئیات ارائهشده از سوی یوناما، روایت رسمی اسلامآباد را با چالش جدی مواجه کرده و نشان میدهد که در این حملات، شمار قابل توجهی از غیرنظامیان قربانی شدهاند.
در روزهای اخیر، تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان بار دیگر افزایش یافته و حملات متقابل، نگرانیهای گستردهای را درباره تشدید ناامنی و افزایش تلفات غیرنظامیان در مناطق مرزی دو کشور به وجود آورده است.
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