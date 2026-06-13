انتقاد از سکوت فیفا در برابر کشته شدن بیش از هزار ورزشکار فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کارزار فلسطینی تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل با انتقاد از سکوت فیفا، اعلام کرد از آغاز جنگ غزه تاکنون بیش از هزار ورزشکار فلسطینی کشته و صدها تاسیسات ورزشی تخریب شدهاند.
طبق نقل تارنمای میدلایستمانتیور، کارزار فلسطینی «تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل» از سکوت فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در قبال کشته شدن ورزشکاران فلسطینی و هدف قرار گرفتن تاسیسات ورزشی در جریان جنگ غزه انتقاد کرد. این انتقاد در حالی مطرح میشود که بیست و سومین دوره از جام جهانی فوتبال در حال برگزاری است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی این کارزار، از زمان آغاز جنگ رژیم اسرائیل علیه نوار غزه، بیش از هزار ورزشکار فلسطینی جان خود را از دست دادهاند. این کارزار همچنین اعلام کرد شماری از ورزشکاران لبنانی نیز در حملات هوایی رژیم اسرائیل به شهرها و مناطق مختلف لبنان کشته شدهاند.
به گفته این کارزار، تاکنون هزار و هفت ورزشکار فلسطینی، از جمله ۵۶۶ فوتبالیست، کشته شدهاند؛ رقمی که معادل ۲۵ تیم کامل فوتبال است. همچنین ۲۶۵ مجموعه و تاسیسات ورزشی نیز تخریب شدهاند.
این کارزار از فیفا به دلیل خودداری از اتخاذ هرگونه اقدام علیه رژیم اسرائیل یا صدور بیانیهای صریح درباره کشته شدن ورزشکاران و تخریب زیرساختهای ورزشی در غزه و لبنان انتقاد کرد. به گفته این نهاد، نبود اقدام عملی از سوی فیفا پرسشهای فزایندهای را درباره معیارهای بهکارگرفتهشده در برخورد با درگیریهای مختلف برانگیخته است.
کارزار فلسطینی تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل تاکید کرد هدف قرار گرفتن ورزشکاران در خانههایشان یا در جریان درگیریها، همراه با نبود موضعگیری رسمی از سوی نهادهای بینالمللی ورزشی، به معنای نادیده گرفتن رنج قربانیان و تشدید پیامدهای انسانی جنگ است.
این کارزار شاخه دانشگاهی و فرهنگی جنبش «تحریم، عدم سرمایهگذاری و اعمال تحریمها» علیه رژیم اسرائیل است؛ جنبشی که تحریم اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی رژیم اسرائیل و اعمال فشارهای بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی را خواستار است.
گفتنی است جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) آغاز شد و تا ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) ادامه خواهد یافت. این رقابتها بهطور مشترک در شانزده شهر؛ یازده شهر در ایالات متحده، سه شهر در مکزیک و دو شهر در کانادا برگزار میشود. این تورنمنت اولین جام جهانی است که توسط سه کشور میزبانی میشود و همچنین اولین دورهای است که با حضور ۴۸ تیم برگزار میگردد که نسبت به ۳۲ تیم دورههای قبل افزایش یافته است.
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