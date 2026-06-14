به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر مدرسه تخصصی حضرت فاطمه(س)، در نشست خبری صبح امروز در تهران گفت: حوزههای علمیه در طول سالیان متمادی تنها متولی آموزش صرف نبودهاند، بلکه زندگی دینی مسلمانان را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و روشمند دنبال کردهاند.
خانم حورا احمدخان افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه علمیه خواهران به صورت مصوب فعالیت خود را آغاز کرد؛ هرچند پیش از آن نیز به شکل سنتی وجود داشت.
احمدخان با بیان اینکه بخش آموزش حوزه علمیه خواهران برای عموم جامعه شناختهشدهتر است، اظهار کرد: طلاب جوان با هدف آشنایی عمیقتر با معارف اسلامی و ایفای نقش اجتماعی وارد حوزه میشوند.
به گفته وی، طلاب پس از طی دورههای عمومی علوم دینی، بهعنوان کنشگران اجتماعی وارد عرصههایی مانند آموزشوپرورش، تبلیغات دینی و فعالیتهای فرهنگی میشوند.
مدیر مدرسه تخصصی حضرت فاطمه(س) گفت: بخشی از طلاب مسیر تخصصی را ادامه میدهند و تا سطح چهار (معادل دکتری حوزوی) پیش میروند.
وی افزود: در این مقطع، موضوعاتی مانند تفسیر تطبیقی، پژوهشهای تخصصی و نگارش پایاننامههای علمی دنبال میشود و برخی آثار تولیدشده در سالهای اخیر رتبههای برتر علمی کسب کردهاند.
او همچنین از چاپ مقالات در نشریات داخلی و بینالمللی خبر داد و تأکید کرد که هدف این است که دین از فضای صرفاً نظری خارج شده و در سبک زندگی مردم، اخلاق، روابط اجتماعی و حتی عرصههای سیاسی و فرهنگی جاری شود.
احمدخان با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته حدود ۶۰۰ نفر از این مجموعه فارغالتحصیل شدهاند و حدود ۱۵۰ طلبه نیز در حال تحصیل هستند، اظهار داشت: در سالهای اخیر حضور میدانی خواهران حوزوی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی بسیار پررنگ بوده است.
وی گفت: بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخش قابل توجهی از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی فعال در میان بانوان، پیشینهای در حوزههای علمیه خواهران دارد و این نتیجه سالها کار فرهنگی مستمر است.
وی با اشاره به تأکید مؤسسان و اهالی محل بر ارتباط مدرسه با جامعه پیرامونی گفت: این مجموعه برای اهالی محل برنامههای فرهنگی متعددی اجرا میکند؛ از جمله برگزاری مناسبتهای مذهبی، ارائه مشاوره ازدواج و خدمات مشاورهای برای خانوادهها، جوانان و نوجوانان.
احمدخان درباره پذیرش طلاب توضیح داد: داوطلبان دارای دیپلم پس از شرکت در آزمون ورودی و مصاحبه علمی و شخصیتی که توسط اساتید حوزه و مدیریت حوزه انجام میشود، در صورت احراز صلاحیت پذیرفته میشوند.
به گفته وی، پذیرفتهشدگان معمولاً تا اواخر شهریور برای ورود به حوزه معرفی میشوند.
وی افزود: در برخی مدارس دختران تهران، پذیرش طلاب جوان با چند مرحله مصاحبه و ارزیابی دقیق همراه است تا سنخیت و آمادگی لازم برای فضای حوزوی احراز شود.
مدیر مدرسه تخصصی حضرت فاطمه(س) گفت: در سالهای گذشته پژوهشگران و اساتید حوزوی این مجموعه با پژوهشکدهها و مراکز تخصصی همکاری داشتهاند و بسیاری از اساتید موفق این مدرسه در دانشگاهها نیز تدریس میکنند.
وی افزود: مراکز پژوهشی و مؤسسات تخصصی بارها برای جذب پژوهشگران حوزوی این مجموعه اعلام نیاز کردهاند.
احمدخان با اشاره به اینکه در ایام محرم و صفر جامعه بهشدت تشنه حضور مبلغان دینی است، گفت: در گذشته کمبود نیروی تحصیلکرده زن محسوس بود، اما اکنون بخش مهمی از این نیاز از طریق حوزههای علمیه خواهران تأمین میشود.
وی همچنین از راهاندازی انجمنهای تخصصی کودک و نوجوان و برگزاری دورههای آموزشی ویژه این گروه سنی خبر داد و گفت: امروز احساس میکنیم باید کودکان و نوجوانان را جدیتر دریابیم تا در آینده اثرگذاری فرهنگی موفقتری داشته باشیم.
مدیر مدرسه تخصصی حضرت فاطمه(س) در پایان با اشاره به فعالیت گسترده حوزه استان تهران در زمینه حجاب و همکاری نزدیک با آموزشوپرورش اظهار کرد: بسیاری از فارغالتحصیلان این حوزه در آزمونهای استخدامی آموزشوپرورش موفق بودهاند.
وی تأکید کرد که تربیت اجتماعی و فرهنگی فرایندی کوتاهمدت نیست و برای اثرگذاری در حوزه حجاب، سبک زندگی و تربیت نسل جدید باید برنامههای چندساله و پیوسته، بهویژه برای کودکان و نوجوانان، طراحی و اجرا شود.
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