شهادت یکی از پاسداران منطقه سوم دریایی سپاه در پی حمله دشمن به ماهشهر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) بندرماهشهر، در اطلاعیهای گزارش کرد: صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در پی تجاوز نیروهای تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر، پاسدار «محمدرضا خزینی» در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.
در این اطلاعیه ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید و مردم شهرستانهای بندرماهشهر و بندر امام خمینی (ره)، اعلام شده است که زمان و محل برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین این شهید متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.
منطقه سوم دریایی سپاه در ماهشهر و بندر امام خمینی، یکی از نقاط استراتژیک و حساس برای امنیت دریایی ایران محسوب میشود که در سالهای اخیر هدف حملات و تلاشهای مختلفی برای نقض حریم امنیتی کشور قرار گرفته است.
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