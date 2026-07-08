به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از سه منبع آگاه ادعا کرد قبل از حمله موشکی جنایتکارانه اسفندماه گذشته به مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت حدود ۲۰۰ تن شامل اکثرا دختران دانش‌آموز این مدرسه منجر شد، هشدارهایی که بر لزوم بازبینی مجدد اطلاعات هدف‌گیری تأکید داشتند، در سامانه توسعه اهداف پنتاگون تعبیه شده بودند اما با شروع تجاوزگری علیه ایران، فرماندهانی که به دنبال اقدام سریع بودند، این هشدارها را کنار گذاشتند.

حمله ۹ اسفندماه گذشته دشمن آمریکایی به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب منجر به شهادت ۱۶۸ کودک و ۱۴ معلم شد.

سی‌ان‌ان گزارش داد که بخش بزرگی از اطلاعات راهنمای اهداف آغازین جنگ، از جمله داده‌های مربوط به تأسیسات سپاه در مجاورت مدرسه، قدمتی بیش از ۱۰ سال داشتند، زیرا تحلیلگران موفق نشده بودند پیش از آغاز حملات، همه سوابق را به‌روزرسانی کنند. به گفته این گزارش، اولویت با به‌روزرسانی سامانه‌های سیار و اهداف با تهدید بالاتر بود و مکان‌های ثابت مانند مدرسه، در اولویت پایین‌تری قرار گرفتند و عمدتاً تأیید نشدند.

یکی از منابع به سی‌ان‌ان گفت: «بدیهی بود که اطلاعات قدیمی هستند.»

منبع دیگری در این گزارش ادعا کرد که یک ابزار نظارتی جداگانه، تغییراتی را در محوطه این پایگاه شناسایی کرده بود اما این یافته هرگز به پایگاه داده اصلی هدف‌گیری نرسید یا به تصمیم‌گیرندگان ارشد منتقل نشد.

این گزارش همچنین این حادثه را به کاهش نیروهای واحد «کاهش و پاسخ به آسیب‌های غیرنظامی» که به دستور «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، انجام شده بود مرتبط دانست و اشاره کرد که این واحد در فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از ۱۰ عضو به یک نفر کاهش یافته است.

یک مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت که تحقیقات درباره این حمله همچنان ادامه دارد و در ادعایی گزاف گفت که «ایالات متحده غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.»

هگست نیز پیشتر در مواجهه با فشارها روی خودش به خاطر این جنایت بزرگ قول انجام یک تحقیقات «دقیق» را داده بود در حالی که سنتکام اعلام کرد سوالات را به تحقیقات در حال انجام ارجاع می‌دهد و از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

سی‌ان‌ان در ادامه گزارش خود نوشت که ماه‌ها پس از این حمله، پنتاگون یافته‌های خود را به صورت عمومی منتشر نکرده است؛ در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنار مذاکرات دیپلماتیک موازی، تهدید به حملات بزرگ‌مقیاس جدید علیه ایران را ادامه می‌دهد.

.............

پایان پیام