به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری، معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، عصر یکشنبه در آیین رونمایی از مجموعه «آسمان‌دارها؛ روایت‌هایی از سرداران شهید هوافضا در جنگ ۱۲ روزه» که در حوزه هنری برگزار شد، با قدردانی از همه دست‌اندرکاران تولید این مجموعه، از جمله حوزه هنری انقلاب اسلامی، نویسندگان، انتشارات شهید کاظمی، معاونت فرهنگی نیروی هوافضا و خانواده‌های معظم شهدا، گفت: شکل‌گیری این آثار حاصل همدلی، صبر و همراهی خانواده‌های شهدا و تلاش جمعی فعالان فرهنگی و رسانه‌ای است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی قهرمانان معاصر به نسل جوان افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم جوانان و نوجوانان کشور با اسطوره‌ها و قهرمانان واقعی خود آشنا شوند؛ کسانی که برای عزت و هویت ملی ایران اسلامی مجاهدت کردند.

حجت‌الاسلام نادری با اشاره به جایگاه راهبردی نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: قدرت دفاعی کشور نتیجه تلاش و مجاهدت سالیان طولانی شهدا و رزمندگان این نیرو است و امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت همین مجاهدت‌ها در بالاترین سطح بازدارندگی دفاعی قرار دارد.

معاون روابط عمومی نیروی هوافضا ادامه داد: ویژگی مشترک همه شهدای این مجموعه، اخلاص، کار برای خدا، خستگی‌ناپذیری و نترسیدن از سختی‌ها بود. همچنین آینده‌نگری از خصوصیات برجسته آنان به شمار می‌رفت؛ به‌گونه‌ای که همواره فراتر از زمان خود می‌اندیشیدند.

حجت‌الاسلام نادری با اشاره به نقش شهیدان بزرگی همچون حاج حسن تهرانی‌مقدم، شهید امیرعلی حاجی‌زاده و شهید محمود باقری گفت: مسیر پیشرفت توان موشکی کشور از تلاش‌های این شهدا آغاز شد و امروز ادامه این راه بر عهده نسل‌های جدید قرار دارد که باید این مسیر نورانی را به قله‌های بالاتری برسانند.

وی افزود: این شهدا با اخلاص کامل و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت، تنها برای رضای خدا و تحقق اهداف انقلاب اسلامی و رضایت مقام معظم رهبری تلاش می‌کردند و همین روحیه، رمز ماندگاری و اثرگذاری آنان است.

حجت‌الاسلام نادری همچنین با یادآوری دیدارهای فرماندهان شهید با رهبر معظم انقلاب گفت: حال و هوای این دیدارها در چهره و رفتار آنان کاملاً مشهود بود و نشان از روحیه معنوی و نورانی آنان داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فرماندهان جوان پدافند هوایی و پیشرفت‌های دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: انتخاب‌های راهبردی در سال‌های اخیر موجب ارتقای توان بازدارندگی کشور شده و امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف دفاعی در سطحی قابل اتکا قرار دارد.

در پایان این مراسم از چهار عنوان کتاب مجموعه «آسمان‌دارها» رونمایی شد؛ کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» روایت‌هایی از زندگی شهید امیرعلی حاجی‌زاده، «مردی که نمی‌خواست دیده شود» روایت‌هایی از زندگی شهید محمود باقری، «مردی که می‌توانست پرواز کند» روایت‌هایی از زندگی شهید محمدباقر طاهرپور و «مردی که هوای آسمان را داشت» روایت‌هایی از زندگی شهید داوود شیخیان.

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