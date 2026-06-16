خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا:حدیث شریف «إِنَّ الْحُسَیْنَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده، یکی از ژرف‌ترین و پرمعناترین سخنان درباره جایگاه امام حسین (علیه السلام) است. این نوشتار می‌کوشد با استناد به این روایت، ابعاد گوناگون معنایی، کلامی، تاریخی و تربیتی آن را بکاود و نشان دهد که چرا سیدالشهدا (ع) درِ بهشت خوانده شده است و این تعبیر چه پیام‌هایی برای پیروان اسلام دارد.



۱. متن و سند حدیث

پیامبر رحمت و نبوت، حضرت محمد مصطفی (ص)، در سخنی کوتاه اما عمیق فرمودند:

«إِنَّ الْحُسَیْنَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ»

ترجمه: «بی‌گمان، حسین دری از درهای بهشت است.»

این حدیث با عباراتی نزدیک به این، در منابع معروف حدیثی فریقین (شیعه و اهل سنت) نقل شده است. از جمله در کتاب‌های «المناقب» ابن‌شهرآشوب، «بشارة المصطفی» عمادالدین طبری، «کفایة الأثر» خزاز قمی و «بحار الأنوار» علامه مجلسی با سندهایی از صحابه بزرگواری چون جابر بن عبدالله انصاری، ابوهریره، ابن عباس و خود امام علی (ع) آمده است. همچنین دانشمندان اهل سنت مانند حاکم نیشابوری در «المستدرک» و ذهبی در «تلخیص» آن را نقل کرده‌اند. این روایت از نظر سند، در درجه اعتبار بالایی قرار دارد.



۲. درهای بهشت: مفهوم درهای رحمت الهی

قرآن کریم از بهشت به عنوان مکانی با «درهایی» یاد می‌کند که مؤمنان از آنها وارد می‌شوند: «وَ سِیقَ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّی إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها» (زمر، ۷۳)؛ «پرهیزگاران گروه گروه به سوی بهشت برده شوند تا چون بدان رسند، درهایش گشوده گردد». در روایات، نام این درها بیان شده است: باب الصلاة، باب الجهاد، باب الریّان (ویژه روزه‌داران)، باب الصدقه و ... اما تعبیر «باب من أبواب الجنة» برای یک شخصیت، بسیار برجسته و کم‌نظیر است. این تعبیر یعنی انسان می‌تواند خودْ دری به سوی بهشت باشد؛ یعنی راهی زنده، هدایت‌گر و واسطه فیض الهی.



۳. چرا امام حسین (ع) «درِ بهشت» است؟

برای فهم این تعبیر بلند، باید به چند محور توجه کرد:

۳-۱. حسین (ع)، راه شناساندن حق و حقیقت

بهشت جایگاه قرب الهی و لقای اوست، و رسیدن به آن جز از راه معرفت و عمل صالح میسر نیست. امام حسین (ع) با تمام وجود، تجسم عدالت، تقوا، شجاعت و بندگی بود. او راه راست را بی‌پرده نشان داد و با قیام خود، خط بطلان بر چهره ظلم و انحراف کشید. بنابراین کسی که از سیره و آموزه‌های او پیروی کند، در حقیقت از دری وارد شده که او را به بهشت می‌رساند.

۳-۲. محبت و تولی نسبت به امام حسین (ع) کلید بهشت

در فرهنگ نبوی، محبت اهل بیت (ع) نشانه ایمان و موجب ورود به بهشت است. پیامبر (ص) در حدیث دیگر فرمود: «حُبُّ الحُسَیْنِ یُدْخِلُ الْجَنَّةَ» (دوستی حسین، به بهشت درآورد). از سوی دیگر، دشمنی با او موجب محرومیت از بهشت است: «مَنْ عاداهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ» (هر که با او دشمنی کند، خدا بوی بهشت را بر او حرام گرداند). بنابراین امام حسین (ع) معیار سنجش ایمان و دروازه ورود به رحمت الهی است.

۳-۳. شهادت حسین (ع)؛ گشوده شدن دری تازه از رحمت

حادثه کربلا و شهادت مظلومانه آن حضرت، چنان تأثیری در تاریخ اسلام گذاشت که دین خدا را از تحریف و نابودی نجات داد. خون او نه تنها باطل را رسوا کرد، بلکه مسلمانان را برای همیشه بیدار نگه داشت. به همین دلیل، زیارت قبر او، گریه و عزاداری برایش و حتی یاد کردن مظلومیتش، خود عامل آمرزش گناهان و ورود به بهشت شمرده شده است. در روایت است: «لِکُلِّ شَیْءٍ بابٌ وَ بابُ الْجَنَّةِ حُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ» (هر چیزی دری دارد و درِ بهشت، حسین بن علی است).

۳-۴. پیوند حسین (ع) با پیامبر (ص)

پیامبر (ص) درباره حسن و حسین (ع) فرمود: «هذانِ ابْنَایَ هُمَا سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (این دو پسر من، سروران جوانان بهشتند). همچنین فرمود: «حسین منّی و أنا من حسین» (حسین از من است و من از حسین). بنابراین محبت و اطاعت از حسین (ع) در حقیقت محبت و اطاعت از رسول خداست، و اطاعت از پیامبر (ص) همانا اطاعت از خداست که کلید ورود به بهشت است.



۴. پیام‌های تربیتی و اجتماعی حدیث

این حدیث تنها یک مدح و ثنا نیست، بلکه برنامه زندگی است:

· وظیفه‌شناسی: اگر حسین (ع) درِ بهشت است، پس مسلمان باید همواره به دنبال شناخت مکتب او باشد و بداند که ایستادگی در برابر ظلم و فریاد حق‌طلبی، همان راه حسینی است.

· عزاداری و پاسداری از یاد شهدا: هر عمل مؤمنانه‌ای که به پاس خون حسین (ع) انجام شود، انسان را به بهشت نزدیک می‌کند؛ از یک قطره اشک تا قیام برای احیای امر به معروف و نهی از منکر.

· بازدارندگی از گناه: کسی که بداند دشمنی با حسین (ع) بهشت را بر او حرام می‌کند، هرگز به سمت یزیدیان زمانه – هر ظالم و ستمگری – نخواهد رفت.



۵. پاسخ به یک پرسش: آیا بهشت درهای فیزیکی دارد؟

درهای بهشت حقیقتی فرامادی و متناسب با عالم آخرت است. اینکه شخصیتی مانند امام حسین (ع) خود یک «باب» خوانده می‌شود، به معنای تشبیه تمثیلی نیست، بلکه نشان‌دهنده مقام تکوینی اوست؛ یعنی خداوند چنین قرار داده که عشق و پیروی از حسین (ع) سبب ورود به بهشت شود. به بیان دیگر، او شفیع و واسطه فیض است، نه خدایی که درهای بهشت را به دست دارد. این مقام از آنِ پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است که درهای رحمت الهی بر روی خلق به برکت ایشان گشوده می‌شود.

حدیث «إِنَّ الْحُسَیْنَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» فراتر از یک فضیلت‌نامه ساده، چراغ راهی است برای تمام مسلمانان تا بدانند کدام مسیر به سعادت ابدی ختم می‌شود. اگر حسین (ع) دری از درهای بهشت است، پس راه یافتن به آن در، تنها با محبت، معرفت و تمسک به سیره او میسر است. و این دری است که تا قیامت به روی همه آزادگان و حق‌جویان جهان باز خواهد ماند. به راستی که خوشا به حال کسانی که از آن در وارد شوند و از نعمت لقای الهی برخوردار گردند.



نویسنده: فاطمه پورعباس

منابع و پی نوشت:

· «حسین (ع) باب الجنة»، علامه سید محمدحسین طباطبایی (مجموعه رسائل)

· «حماسه حسینی»، استاد شهید مرتضی مطهری (ج۱ و ۲)

· «بحار الأنوار»، علامه مجلسی، جلد ۳۵ و ۴۴

· «خصائص الحسینیه»، شیخ عباس قمی