محبت امام حسین(ع)، منشأ همه خیرات الهی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در مراسم شام اربعین حسینی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به جایگاه زیارت اربعین افزود: کسانی که به هر دلیل از حضور در کربلای معلی بازمانده‌اند، اگر با نیتی خالص دل در گرو سیدالشهدا(ع) داشته باشند و زیارت اربعین را از راه دور بخوانند، در ثواب این زیارت و حرکت عظیم سهیم خواهند بود.

استاد حوزه علمیه با استناد به حدیث «من أحب قوماً حُشر معهم» تصریح کرد: محبت حقیقی به اهل‌بیت(ع) تنها یک علاقه قلبی نیست، بلکه انسان را در مسیر آنان قرار می‌دهد و هر کس اولیای الهی را دوست بدارد، در قیامت نیز با آنان محشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین جلوه‌ای از عظمت نهضت حسینی و کرامت حضرت سیدالشهدا(ع) است، خاطرنشان کرد: حضور میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف و خدمت‌رسانی خالصانه مردم به عاشقان امام حسین(ع)، جلوه‌ای از ماندگاری فرهنگ عاشورا و وعده الهی در زنده نگه داشتن این نهضت است.

فرحزاد در ادامه گفت: محبت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) حقیقتی است که همه عالم را دربرگرفته و انسان نیز هر اندازه اشتیاق و محبت خود را نسبت به اولیای الهی افزایش دهد، به همان میزان از برکات این پیوند معنوی بهره‌مند خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، شام اربعین را یادآور تجدید مصائب اهل‌بیت(ع) پس از واقعه عاشورا دانست و اظهار داشت: بازگشت کاروان اسرا به کربلا، خاطرات جانسوز عاشورا را بار دیگر زنده کرد و اربعین فرصتی برای تجدید عهد با حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، تعمیق معرفت نسبت به قیام عاشورا و استمرار پیام نهضت حسینی است.

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