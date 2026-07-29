به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «عیسای مأیوس» رمانی خواندنی از زندگی علامه محمدحسین طباطبایی اثر میثم امیری در ۴۹۲ صفحه قطع رقعی، توسط انتشارات زائر روانه بازار نشر شد.
رمان «عیسای مایوس» روایتی داستانی است که به زندگی علامه محمدحسین طباطبایی (۱۲۸۱-۱۳۶۰ شمسی)، نویسنده تفسیر شریف «المیزان»، میپردازد. این اثر با زبانی داستانی، ابعاد مختلف زندگی این اندیشمند بزرگ را از کودکی تا پایان عمر روایت میکند و خواننده را با فراز و نشیبهای زندگی علمی، عرفانی و اجتماعی او آشنا میسازد.
این رمان، با تکیه بر مستندات تاریخی و روایتهای بهجا مانده از زندگی علامه، تلاش میکند تا تصویری جامع و انسانی از این چهره بزرگ علمی و عرفانی ارائه دهد و خواننده در این کتاب با دورههای مختلف زندگی علامه و سلوک عرفانی و اخلاقی ایشان آشنا میشود و روایت هایی از زندگی زاهدانه و عرفان ایشان را برای مخاطب بیان می کند.
یکی از ویژگیهای برجسته کتاب، روایتی داستانی از زندگی یک اندیشمند بزرگ است که به جای پرداختن به گزارشهای صرف تاریخی، با زبانی داستانی، مخاطب را با زندگی علامه همراه میکند. ویژگی دیگر این رمان تکیه بر مستندات تاریخی است که نویسنده با پژوهش در منابع معتبر، سعی کرده است تا روایتی قابل اعتماد از زندگی علامه ارائه دهد.
نام این کتاب با اقتباس از این سخن استادش سید علی قاضی(ره) که پیوسته میگفت: «مأیوس از خودتان باشید … اینطوربود که عیسی شد» «عیسای مأیوس» نامگذاری شده است.
این کتاب مناسب برای عموم مخاطبان است و برای علاقهمندان به تاریخ اسلام، فلسفه، عرفان و همچنین دوستداران علامه طباطبایی، اثری خواندنی و تأملبرانگیز است.
علاقه مندان برای تهیه این کتاب، می توانند به کتابفروشیهای مستقر در حرممطهر کریمه اهلبیت علیهاالسلام و یا کتابفروشی های معتبر کشور یا فروشگاه مجازی محصولات فاطمی به نشانی اینترنتی mahsulatfatemi.ir مراجعه کنند و یا با کلیک بر روی کلمه اینجا مستقیماً وارد صفحه خرید کتاب شوند.
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