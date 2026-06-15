خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: مسلم بن عقیل به عنوان نماینده امام حسین(ع) بعد از درخواست های فراوان مردم کوفه درحالی وارد کوفه شد که مردم با گریه و بیعت‌های گسترده از او استقبال کردند، اما تنها دو ماه بعد، در فضای سنگین فشار و سرکوب از سوی عبیدالله بن زیاد، ورق به‌کلی برگشت. سیاست‌های سخت‌گیرانه، تهدید پیروان اهل‌بیت(ع)، تطمیع سران قبایل و زندانی‌کردن چهره‌های بانفوذی چون مختار و هانی بن عروه، باعث شد کوفیان یکی پس از دیگری پیمان خود را بشکنند و مسلم بن عقیل در نهایت در غربت و تنهایی قرار گیرد.