۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۰
کد مطلب: 1827695
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: مسلم بن عقیل به عنوان نماینده امام حسین(ع) بعد از درخواست های فراوان مردم کوفه درحالی وارد کوفه شد که مردم با گریه و بیعتهای گسترده از او استقبال کردند، اما تنها دو ماه بعد، در فضای سنگین فشار و سرکوب از سوی عبیدالله بن زیاد، ورق بهکلی برگشت. سیاستهای سختگیرانه، تهدید پیروان اهلبیت(ع)، تطمیع سران قبایل و زندانیکردن چهرههای بانفوذی چون مختار و هانی بن عروه، باعث شد کوفیان یکی پس از دیگری پیمان خود را بشکنند و مسلم بن عقیل در نهایت در غربت و تنهایی قرار گیرد.
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