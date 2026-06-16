وزیر صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان با هیئت اتاق مشترک تجاری ایران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان در پیامی اعلام کرد که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، با هدف گسترش روابط اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، با محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک تجاری ایران و افغانستان و هیئت همراه وی و همچنین کمالالدین توحید، رئیس اتاق مشترک افغانستان-ایران دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق مشترک افغانستان-ایران گزارش مختصری از دیدارها و گفتگوهای هیئت جمهوری اسلامی ایران با مسئولان اتاقهای تجارت، سرمایهگذاری، صنایع، معادن و زراعت افغانستان ارائه داد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، در این دیدار دو طرف درباره افزایش حجم دادوستد میان دو کشور، برگزاری نمایشگاههای صنعتی و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و امضای تفاهمنامههای اجرایی برای توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.
محمود سیادت نیز در این ملاقات با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت سراسری در افغانستان، اعلام کرد که شرکتهای بزرگ ایرانی علاقهمند به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف افغانستان هستند.
این دیدار بخشی از تلاشهای مشترک دو کشور برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود به شمار میرود.
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