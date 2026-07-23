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آیت‌الله سعیدی:

مدیران نسبت به اسراف در محیط کار حساس باشند

۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
کد مطلب: 1843995
مدیران نسبت به اسراف در محیط کار حساس باشند

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه اسراف از گناهان کبیره است و مدیران باید از صدور فرمان های اسرافکارانه پرهیز داشته باشند گفت: دست‌اندرکاران موکب‌های عزاداری و خدمت‌رسانی باید از تشریفات زائد و تهیهٔ غذاهای متنوع و بیش از نیاز پرهیز کرده و صرفاً متناسب با نیاز زائران و به‌اندازهٔ کافی اقدام به اطعام کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سعیدی ظهر امروز در جلسه درس اخلاق مدیران این آستان مقدس، که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد با تأکید بر ضرورت محاسبه‌ نفس و پرهیز از اسراف، به تبیین ابعاد گوناگون این معضل اخلاقی و عبادی پرداختند.

وی با استناد به آیات قرآنی، مخاطبان را به تفکر در اعمالی که برای روز قیامت پیش‌فرستاده‌اند، دعوت کرد و اظهار داشت: هنگامی که انسان به وظایف شرعی خود از جمله نماز، روزه، ادای خمس و زکات، امر به معروف و نهی از منکر، نیکی به والدین و حفظ خانواده از آتش، می‌نگرد، گاهی از عملکرد خویش شرمنده می‌شود. خدای متعال در ادامهٔ آیات، با تعبیر «وَ اتَّقُوا اللهَ» در واقع بندگان را به حیا و خویشتن‌داری فرا می‌خواند.

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) و همچنین رفتار عملی حضرت امام خمینی (ره)، به موضوع اسراف در وضو پرداخت و تصریح کرد: مصرف آب بیش از حد متعارف در وضو، مصداق بارز اسراف و از گناهان کبیره است. چگونه ممکن است انسان با وضویی که مبتنی بر اسراف (و در نتیجه معصیت) است، به درگاه الهی عرض کند «إِیَّاکَ نَعْبُدُ» و توقع استجابت دعا داشته باشد، در حالی که گناه مانع استجابت دعاست.

وی با یادآوری آیات شریفه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» و «إِنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ»، اسراف را از گناهان بزرگ دانسته و با اشاره به آیهٔ «وَ لَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ» از مدیران و مسئولان خواست که در محیط کار، از صدور فرمان‌های اسراف‌کارانه پرهیز کنند و زیردستان را نیز به صرفه‌جویی ترغیب نمایند.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با ذکر مثالی از سیرهٔ عملی امام صادق (ع) که نسبت به دور انداختن سیب نیمه‌خورده‌ای برآشفتند و فرمودند «اگر سیر هستی، آن را به نیازمند ببخش»، بر لزوم پرهیز از اسراف در تغذیه و اطعام تأکید کرد و افزود: دست‌اندرکاران موکب‌های عزاداری و خدمت‌رسانی باید از تشریفات زائد و تهیهٔ غذاهای متنوع و بیش از نیاز پرهیز کرده و صرفاً متناسب با نیاز زائران و به‌اندازهٔ کافی اقدام به اطعام کنند.

آیت‌الله سعیدی اسراف را منحصر به خوردنی‌ها ندانست و افزود: اسراف بر «خود» نیز شامل هدر دادن وقت با گفت‌وگوهای بیهوده، مشغولیت بیش از حد به تلفن همراه و حواس‌پرتی در حین عبادت می‌شود. همچنین باید از اسراف در مصرف کاغذ، برق و سایر امکانات اداری پرهیز و بر استفادهٔ بهینه از دو روی کاغذ و خاموش کردن چراغ‌های اضافی تأکید نمود.

وی در ادامهٔ مباحث مدیریتی و عمرانی با اشاره به ساخت‌وسازهای آستان مقدس، تأکید کرد: هزینه‌ها و تزئینات باید در شأن حضرت معصومه (س) و به‌گونه‌ای باشد که زائران عادی نیز بتوانند از آن فضاها استفاده کنند و ساخت بناهای بسیار مجلل و تشریفاتی که فقط قشر خاصی توان استفاده از آن را داشته باشند، نه تنها شأن آستان نیست، بلکه مصداق اسراف محسوب می‌شود.

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محسن کرمعلی

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