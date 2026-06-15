۲۰۵ اثر از ۲۲ استان به جشنواره ملی «آیات» رسید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ اسماعیل براری، دبیر هنری جشنواره ملی «آیات» روز دوشنبه، 25 خرداد 1405 در گفتوگویی با خبرنگاران، از استقبال گسترده هنرمندان و نویسندگان کشور از چهارمین جشنواره ملی «آیات» در بخشهای فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۲۰۵ اثر از ۲۲ استان کشور به دبیرخانه این رویداد فرهنگی و هنری ارسال شده است.
وی با اشاره به آمار مشارکت استانها افزود: استان گیلان با ارسال ۴۵ اثر بیشترین سهم را در این دوره از جشنواره به خود اختصاص داده است. پس از آن، تهران با ۴۲ اثر و قم با ۱۵ اثر در رتبههای بعدی قرار دارند.
براری ادامه داد: استان البرز با ۱۴ اثر، اصفهان با ۱۳ اثر، استانهای مرکزی و مازندران هر کدام با ۱۰ اثر، خراسان رضوی و خوزستان هر کدام با ۹ اثر، زنجان و لرستان هر یک با ۶ اثر و خراسان جنوبی با پنج اثر در این جشنواره حضور یافتهاند.
دبیر هنری جشنواره ملی «آیات» خاطرنشان کرد: همچنین استانهای قزوین و آذربایجان غربی هر کدام چهار اثر، همدان سه اثر، کرمان، آذربایجان شرقی و اردبیل هر یک دو اثر و استانهای گلستان، سمنان، یزد و فارس نیز هر کدام یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردهاند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر گفت: با وجود شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از آن، استقبال هنرمندان از جشنواره قابل توجه بوده و ارسال این تعداد اثر از نقاط مختلف کشور، نشاندهنده پویایی ادبیات نمایشی و علاقهمندی فعالان این عرصه است.
دبیر هنری جشنواره ملی «آیات» افزود: ادبیات دراماتیک، بهویژه در حوزه قرآن و عترت، ظرفیت بالایی برای تولید آثار فاخر سینمایی و نمایشی دارد و این جشنواره میتواند زمینهساز شکلگیری جریانهای تازه در این عرصه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به فیلمنامه و نمایشنامه اظهار کرد: اگرچه اینگونه رویدادها به دلیل فقدان جلوههای رسانهای و حضور چهرههای مشهور کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرند، اما برای جامعه حرفهای سینما و تئاتر از اهمیت فراوانی برخوردارند.
براری تصریح کرد: جشنوارههای تخصصی در حوزه نگارش، بستر مناسبی برای شناسایی استعدادهای جوان و معرفی آثار خلاقانه به بدنه حرفهای هنر کشور فراهم میکنند و میتوانند به تربیت نسل جدید نویسندگان در حوزههای دینی و قرآنی کمک کنند.
وی درباره روند برگزاری جشنواره نیز گفت: فراخوان چهارمین جشنواره ملی «آیات» در رشتههای فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی با محور قرآن و عترت، چهارم اسفندماه سال گذشته منتشر شد و به دلیل شرایط ویژه کشور، مهلت ارسال آثار در دو مرحله تمدید شد.
به گفته دبیر هنری جشنواره، در نهایت فرآیند دریافت آثار تا پانزدهم خردادماه ادامه یافت و اکنون مرحله ارزیابی و داوری آثار آغاز شده است.
براری از آغاز رسمی داوری آثار خبر داد و اظهار کرد: اختتامیه جشنواره که پیشتر برای دهه پایانی خردادماه برنامهریزی شده بود، به دلیل تقارن با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، در هفته پایانی تیرماه برگزار خواهد شد.
وی در پایان گفت: مهدی ارگانی، مینو فرشچی، علیرضا پارسی، عبدالحی شماسی و اسماعیل براری، مسئولیت داوری آثار چهارمین جشنواره ملی «آیات» در بخشهای فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی را برعهده دارند. این رویداد به همت اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت گیلان و با نظارت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار میشود.
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