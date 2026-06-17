اجرای سوگواره «بصیرت عاشورایی» در ۵۵۰ بقعه متبرکه گیلان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام اسماعیل تدینی امروز چهارشنبه، 27 خرداد 1405 در گفتوگو با اصحاب رسانه با تشریح برنامههای فرهنگی و مذهبی ماه محرم اظهار کرد: سوگواره بصیرت عاشورایی با هدف تبیین فرهنگ عاشورا، تقویت شعائر حسینی و گسترش معارف اهلبیت (ع) در ۵۵۰ بقعه متبرکه گیلان اجرا میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان افزود: این طرح با مشارکت ۳۷ مبلغ اعزامی و ۳۰۰ روحانی بومی همزمان با ماه محرم و صفر برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مبلغان اعزامی از قم در کنار روحانیون بومی در اجرای این طرح مشارکت دارند، افزود: برپایی مراسم عزاداری دهه نخست محرم، سخنرانیهای معرفتی، پاسخگویی به مسائل شرعی و اجرای برنامههای ویژه نوجوانان و خانوادهها از جمله بخشهای این سوگواره است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به برنامههای شاخص این طرح تصریح کرد: مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم، طرح «احلی من العسل» ویژه نوجوانان عاشورایی، برنامه «رهروان زینبی» همزمان با شام غریبان و همچنین آیینهای سوگواری شهادت حضرت امام سجاد (ع) در بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام تدینی با اشاره به حمایت از هیئتهای مذهبی مستقر در بقاع متبرکه گفت: طرح «شمیم حسینی» با هدف پشتیبانی از هیئتهای عزاداری شاخص در ۱۴ شهرستان گیلان اجرا میشود و منابع آن از محل عواید موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا (ع) تأمین میشود.
وی همچنین از برگزاری طرح اطعام عزاداران حسینی در ۳۷۴ بقعه متبرکه استان خبر داد و افزود: هزینههای این برنامه از محل عواید موقوفات و نذورات مردمی تأمین شده و زمینه بهرهمندی گسترده عزاداران از سفرههای حسینی را فراهم میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با تأکید بر نقش بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ عاشورا بیان کرد: امامزادگان و بقاع متبرکه همواره به عنوان پایگاههای فرهنگی و دینی در انتقال پیام قیام عاشورا و تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی نقشآفرین بودهاند.
حجتالاسلام تدینی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای سوگواره بصیرت عاشورایی با محوریت تبیین مکتب سیدالشهدا (ع)، تقویت روحیه مقاومت و پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار میشود.
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