به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جورجیو کافیرو تحلیلگر و مدیر اجرایی موسسه تحلیل وضعیت خلیج فارس درباره میراث فکری و سیاسی رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: از نگاه بسیاری در ایران و دیگر نقاط جهان، مهم‌ترین میراث فکری و سیاسی دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر تأکید او بر استقلال ملی ایران، حفظ حاکمیت کشور و مقاومت تهران در برابر سلطه خارجی استوار است.

این استاد دانشگاه جورج تاون تصریح کرد: آیت‌الله خامنه‌ای از زمان به‌عهده گرفتن زمام رهبری در سال ۱۹۸۹، این اصول را به یک دکترین راهبردی منسجم تبدیل کرد که به هدایت تهران در دوره‌ای دشوار، تحت تأثیر فشارهای شدید، تحریم‌ها و درگیری‌های نظامی کمک کرد.

کافیرو افزود: رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در ترویج و تقویت مفهوم مقاومت در برابر فشار و زورگویی خارجی تأثیرگذار بود؛ مفهومی که بر این استدلال استوار است که صبر راهبردی، خوداتکایی و همکاری منطقه‌ای می‌تواند موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند.

وی ادامه داد: این رویکرد طی سالیان متمادی، تأثیر قابل توجهی بر سیاست خارجی تهران به‌ویژه در زمینه نحوه ایجاد شبکه‌های ائتلافی توسط ایران (که در غرب اغلب از آن با عنوان «نیروهای نیابتی» ایران یاد می‌شود) برای مقابله با طرح‌های غربی و اسرائیلی در منطقه، داشته است.

این تحلیلگر آمریکایی اضافه کرد: برای بسیاری در ایران و دیگر کشورهایی که از آیت‌الله خامنه‌ای حمایت می‌کنند، این اصول به ایران کمک کرده است تا استقلال خود را حفظ کند و در عین حال نفوذ تهران را در مناطق مختلف گسترش دهد، به‌گونه‌ای که «مقاومت» به یک چارچوب جامع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده است.

کافیرو در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در خصوص استراتژی محور مقاومت در منطقه و جهان نیز گفت: در طول سال‌های رهبری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (۱۹۸۹-۲۰۲۶) «محور مقاومت» به‌طور قابل توجهی گسترش یافت.

وی افزود: حامیان جمهوری اسلامی ایران، دومین رهبر عالی ایران را دارای نقشی مؤثر در تدوین و تبیین یک راهبرد بلندمدت مبتنی بر همبستگی میان سازمان‌ها و جنبش‌های منطقه‌ایِ مخالف مداخله نظامی غرب و سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل می‌دانند.

کافیرو تصریح کرد: حامیان بر این باورند که آیت‌الله خامنه‌ای، به جای آنکه هر یک از این سازمان‌ها را به‌صورت منفرد مورد توجه قرار دهد، چشم‌اندازی راهبردی و مشترک را ترویج کرد که بر هماهنگی سیاسی، حمایت متقابل و بازدارندگی جمعی استوار بود.

این تحلیلگر آمریکایی گفت: از این منظر، مدافعان محور مقاومت، آن را چارچوبی سیاسی و ایدئولوژیک می‌دانند که بر حق تعیین سرنوشت ملت‌های منطقه و حمایت از آرمان فلسطین متمرکز است. جریان‌ها و افراد نزدیک به ایران نیز معتقدند این راهبرد با افزایش هزینه‌های رویارویی نظامی با اعضای این محور، موازنه قدرت در منطقه را دگرگون کرده است.

راهبرد مقاومت؛ اصل محوری دکترین امنیت ملی ایران

این استاد دانشگاه جورج تاون در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره راهبرد مقاومت رهبر شهید ایران بر سیاست‌ها و تحولات جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در طول جنگ فعلی، و همچنین محاسبات راهبردی ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن گفت: راهبرد مقاومت به اصل محوری دکترین امنیت ملی ایران تبدیل شده است. در شرایط تشدید تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، این راهبرد بر تاب‌آوری، بازدارندگی و پرهیز از ارائه امتیازات راهبردی تحت فشارهای نظامی یا اقتصادی تأکید داشته است.

وی افزود: از این منظر، سیاست‌های ایران همچنان بر حفظ عمق راهبردی از طریق مشارکت‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای، همزمان با سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های دفاعی داخلی و پیشرفت‌های فناورانه، متمرکز است. حامیان جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که این سیاست‌ها به تهران امکان داده است سال‌ها در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند، بی‌آنکه از اهداف سیاسی بنیادین خود عقب‌نشینی کند.

کافیرو اضافه کرد: آن‌ها همچنین استدلال می‌کنند وجود یک شبکه هماهنگ مقاومت، واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آن به‌ویژه اسرائیل، را در مقاطعی وادار کرده است تا در هزینه‌ها و مخاطرات ناشی از رویارویی مستقیم نظامی تجدیدنظر کنند. وی ادامه داد: از دیدگاه آنان، موازنه قدرت در منطقه از وضعیتی مبتنی بر برتری ایالات متحده و اسرائیل، به‌سوی وضعیتی حرکت کرده است که بیش از پیش بر بازدارندگی و نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ایِ به‌هم‌پیوسته استوار است.

استاد دانشگاه جورج تاون در پایان گفت: بر اساس این دیدگاه، میراث ماندگار آیت‌الله خامنه‌ای، نهادینه‌سازی مقاومت به‌عنوان یک دکترین راهبردی و نیز یک چشم‌انداز سیاسی بلندمدت است؛ رویکردی که همچنان بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است.

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