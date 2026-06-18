شهادت هدیه الهی به مجاهدان راه خداوند است/ نامگذاری اولین ناو پهپادبر به نام شهید باقری

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی به همراه جمعی از معاونان، مدیران و کارمندان جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با خانواده معظم شهید سردار سرتیپ بهمن باقری از شهدای هشت سال دفاع مقدس، دیدار و گفتوگو کردند.
خانم دکتر برقعی به همراه جمعی از مدیران، مسئولان و طلاب جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در منزل خانم رویا باقری مدیر تحصیلات تکمیلی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و خواهر این شهید والامقام حضور یافتند و یاد و خاطره این شهید والامقام و دیگر شهدای سرافراز اسلام را گرامی داشتند.
سرکار خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این دیدار، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، اظهار داشت: توفیق حضور در جمع خانوادههای معظم شهدا، نعمتی ارزشمند است و این دیدارها یادآور مجاهدتها و ایثارگریهای کسانی است که جان خود را در راه خدا و دفاع از ارزشهای اسلامی تقدیم کردند.
وی با اشاره به حال و هوای متفاوت ماه محرم امسال افزود: خانوادههای شهدا به دلیل درک مستقیم مصیبت فقدان عزیزان خود، سوگ و اندوه این ایام را عمیقتر احساس میکنند، اما امسال همه مردم این مصیبت را با سوز و درد بیشتری درک میکنند؛ زیرا امام و قائد شهیدمان و جمعی از فرماندهان و فرزندان این ملت به شهادت رسیدهاند و همین مسئله محرم امسال را از سالهای گذشته متمایز کرده است.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با تأکید بر نقش شهدا در اقتدار و امنیت کشور خاطرنشان کرد: اگر امروز امنیت، آرامش و عزت برای ملت ایران فراهم است، به برکت خون پاک شهدا و مجاهدتهای آنان در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و کشور است.
برقعی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه شهادت، تصریح کرد: شهادت هدیهای الهی است که خداوند به مجاهدان راه خود عطا میکند و این هدیه ارزشمند تنها نصیب کسانی میشود که در مسیر جهاد و مجاهدت گام برداشتهاند.
وی، مهمترین جلوه جهاد را مبارزه با نفس دانست و افزود: هیچکس بدون عبور از خواستههای نفسانی به مقام مجاهدت واقعی نمیرسد. همه شهدا پیش از آنکه از جان خود بگذرند، از خواستهها و تعلقات شخصی عبور کرده و خود را وقف خدا، دین و خدمت به مردم کرده بودند.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و معنوی شهدا بیان کرد: شهدا زندگی متفاوتی داشتند و روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و توجه به مصالح جامعه و نظام اسلامی در رفتار آنان بهخوبی نمایان بود. آنان منافع شخصی را کنار گذاشته و رضایت الهی و حفظ ارزشهای انقلاب را در اولویت قرار داده بودند.
وی با تأکید بر اینکه شهادت تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمیشود، گفت: انسان میتواند با مجاهدت، اخلاص و مبارزه با نفس، زندگی شهیدگونه داشته باشد و از پاداش و اجر الهی بهرهمند شود.
برقعی، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا را وظیفهای مهم برشمرد و اظهار داشت: حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، مسئولیتی همگانی است و یاد شهدا باید همواره در میان نسلهای مختلف زنده بماند.
وی در ادامه بر ضرورت پایبندی به ارزشهای دینی و اخلاقی تأکید کرد و افزود: عمل به وظایف دینی، پرهیز از گناه، مراقبت از گفتار و رفتار و تلاش برای انجام تکالیف فردی و اجتماعی از مهمترین راههای ادامه مسیر شهداست.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به مسئولیت سنگین نسل امروز در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران وارث نظامی هستند که برای حفظ آن خونهای فراوانی تقدیم شده است؛ از اینرو همه باید در پاسداری از این امانت بزرگ الهی کوشا باشند.
برقعی در پایان ضمن قدردانی از خانواده شهید باقری برای فراهم کردن زمینه این دیدار، ابراز امیدواری کرد که همه مردم و مسئولان بتوانند با تأسی به سیره شهدا، در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و کشور ثابتقدم بمانند و از دعای خیر خانوادههای معظم شهدا بهرهمند شوند.
شهادت جشن فارغالتحصیلی مجاهدان در مسیر بندگی است/ شهید حاج قاسم سلیمانی با اخلاص و صداقت به قله ماندگاری رسید
آقای محمود خالقی، دوست و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی در این دیدار، با اشاره به برخی خاطرات و ویژگیهای شخصیتی شهیدان رجایی و حاج قاسم سلیمانی، به تبیین جایگاه شهادت و نقش اخلاص و صداقت در رسیدن به این مقام پرداخت.
خالقی در ادامه با بیان خاطرهای از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به مراسم بزرگداشت یکی از شهدای شاخص استان کرمان، شهید طیاری، اشاره کرد و گفت چند ماه پیش از شهادت حاج قاسم، مراسمی محدود برای بزرگداشت این شهید برگزار شد که در آن، شهید سلیمانی فایل صوتی بهجامانده از شهید طیاری را پس از جستوجوی فراوان پیدا کرده و برای نخستین بار در اختیار خانواده شهید قرار داد.
وی افزود: در آن مراسم، دختر شهید طیاری برای نخستین بار صدای پدر خود را شنید و فضای مراسم تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفت.
خالقی با اشاره به بخشی از سخنان شهید سلیمانی در آن مراسم اظهار داشت: حاج قاسم بارها تأکید میکرد که اگر کسی شهید زندگی نکند، شهید نخواهد شد و برای توضیح این موضوع از مثال دانشجوی پزشکی استفاده میکرد.
وی ادامه داد: شهید سلیمانی معتقد بود همانگونه که یک دانشجوی پزشکی پس از سالها تلاش، تحصیل و مجاهدت علمی در نهایت دانشنامه خود را دریافت میکند، شهادت نیز جشن فارغالتحصیلی انسان مؤمن و مجاهد است که پس از سالها بندگی، اخلاص و خدمت در راه خدا نصیب او میشود.
خالقی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شهید سلیمانی در معرفی شهدا اشاره کرد و گفت حاج قاسم همواره تلاش میکرد یاد و نام شهدا را زنده نگه دارد و با معرفی ویژگیها و فضایل آنان، نسلهای مختلف را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کند.
وی افزود: پس از شهادت حاج قاسم این پرسش مطرح شد که چه کسی میتواند شخصیت و ابعاد مختلف وجودی او را به درستی برای مردم تبیین کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیانات خود، مهمترین ویژگیهای شخصیتی شهید سلیمانی را برای جامعه روشن کردند.
خالقی تصریح کرد: اخلاص و صداقت از برجستهترین ویژگیهای شهید سلیمانی بود و تأکید رهبر معظم انقلاب بر این دو ویژگی، اهمیت و جایگاه ویژه آنها را در شخصیت این شهید بزرگوار نشان داد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ابعاد شخصیتی و خدمات ارزشمند رهبر شهید انقلاب بیش از پیش برای جامعه و نسلهای آینده تبیین شود تا مردم و تاریخ بتوانند حق این مجاهد بزرگ را به شایستگی ادا کنند.
اخلاص و روحیه جهادی، شهید باقری را به چهرهای ماندگار در نیروی دریایی سپاه تبدیل کرد
خانم رویا باقری، خواهر شهید سردار سرتیپ بهمن باقری در این دیدار با اشاره به دوران کودکی و نوجوانی وی اظهار داشت: شهید بهمن باقری در سال 1340 در شهر آبادان و در خانوادهای مذهبی متولد شد و شخصیت او در سایه تربیت دینی خانواده، همنشینی با افراد متعهد و حضور در محیطی انقلابی شکل گرفت.
مدیر تحصیلات تکمیلی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به فعالیتهای انقلابی شهید باقری افزود: همزمان با شکلگیری هستههای اولیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خرمشهر، شهید باقری به این مجموعه پیوست و فعالیت خود را در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی آغاز کرد.
خواهر شهید بهمن باقری با بیان اینکه وی در سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد، خاطرنشان کرد: شهید باقری در کنار مسئولیتهای سنگین نظامی، همواره به خانواده توجه ویژهای داشت و نسبت به همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت عمیقی نشان میداد.
وی ادامه داد: شهید باقری پس از گذراندن دورههای تخصصی، در حوزه مخابرات سپاه مشغول به فعالیت شد و به دلیل توانمندیهای فنی و تخصصی، مسئولیتهای مهمی را برعهده گرفت. او به عنوان فرمانده قرارگاه مخابرات لشکر حضرت علیبنابیطالب علیهالسلام فعالیت داشت و در سالهای پایانی دفاع مقدس نیز فرماندهی تیپ الکترونیک منطقه سوم نیروی دریایی سپاه را عهدهدار بود.
مدیر تحصیلات تکمیلی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به تلاشهای جهادی این شهید گفت: نصب تجهیزات و دکلهای مخابراتی در مناطق مختلف و صعبالعبور از جمله مأموریتهای مهم شهید باقری بود و وی در انجام این مأموریتها شخصاً حضور مییافت و از هیچ تلاشی دریغ نمیکرد.
وی، ولایتمداری را از مهمترین ویژگیهای شخصیتی شهید باقری دانست و افزود: او نسبت به مسائل انقلاب اسلامی و سرنوشت کشور حساس بود و در تمامی عرصهها احساس مسئولیت میکرد. رزمندگان خرمشهر از جمله افرادی بودند که پیش از آغاز رسمی جنگ تحمیلی، تحرکات دشمن را مشاهده و خطر حمله را احساس میکردند و شهید باقری نیز در زمره همین نیروهای بصیر و آگاه قرار داشت.
خواهر شهید باقری با اشاره به روحیه دلسوزی و مهربانی وی اظهار داشت: شهید باقری در کنار مسئولیتهای نظامی، نسبت به اعضای خانواده و اطرافیان خود توجه ویژهای داشت و همواره تلاش میکرد آرامش و امنیت خاطر آنان را فراهم کند.
وی همچنین به روحیه معنوی این شهید اشاره کرد و گفت: نماز، دعا و ارتباط عمیق با خداوند از ویژگیهای بارز شهید باقری بود و آرزوی شهادت همواره در دعاهای او دیده میشد.
مدیر تحصیلات تکمیلی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با تأکید بر ضرورت روایت دقیق زندگی شهدا خاطرنشان کرد: برای انتقال صحیح فرهنگ ایثار و شهادت باید خاطرات و روایات شهدا با دقت، تحقیق و بهرهگیری از روایتهای معتبر بازگو شود تا تصویری واقعی از مجاهدتهای آنان برای نسلهای آینده به یادگار بماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری ناو پهپادبر شهید بهمن باقری اشاره کرد و گفت: براساس نقل همرزمان شهید، از جمله سردار تنگسیری، شهید باقری یکی از چهرههای شاخص نیروی دریایی سپاه بود که با وجود خدمات فراوان، همواره در گمنامی فعالیت میکرد و هیچگاه برای خود جایگاه و امتیازی طلب نکرد.
خانم باقری افزود: تخصص، اخلاص و خدمات ارزشمند شهید باقری در حوزه مخابرات و الکترونیک نیروی دریایی سپاه، موجب شد نام این شهید برای ناو پهپادبر نیروی دریایی سپاه انتخاب شود و این اقدام ادای دینی به سالها مجاهدت و تلاش خالصانه وی باشد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت ادامه راه شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت صادقانه به نظام اسلامی تأکید کرد.
در این دیدار، حجتالاسلاموالمسلمین حسامی د خانم حسامی همسر و دختر خانم باقری نیز به بیان خاطراتی از این شهید سرافراز اسلام پرداختند.
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