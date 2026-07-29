بیانیه دفتر تبلیغات اسلامی در محکومیت حمله آمریکایی-سعودی به عراق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در محکومیت حمله آمریکایی-سعودی به عراق بیانیه‌ای صادر کرد، که در متن آن آمده است:

این تجاوز، نه یک اقدام نظامی ساده بلکه ضربه‌ای به مقدسات و تلاشی برای به حاشیه راندن بزرگترین گردهمایی بشری است که شکوه مکتب اهل‌بیت (ع) را به تصویر می‌کشد.

دشمن به خوبی می‌داند که حشدالشعبی با فتوای جهاد مرجعیت و تدبیر فرماندهان رشیدی همچون شهیدان حاج‌قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، نقش بی‌بدیلی در نابودی شجره خبیثه داعش و تأمین امنیت منطقه ایفا کرد.

خون پاک این سرداران، خون ملت ایران و عراق را در هم آمیخته و این پیوند ناگسستنی، بزرگترین سرمایه برای مقابله با جبهه استکبار است.

انتخاب زمان این حمله در آستانه اربعین حسینی، گواه بر کینه دشمن از فرهنگ عاشورا و نگرانی آنان از پیوند مستحکم مسلمانان با مکتب مقاومت است و دشمن می‌خواهد این حرکت عظیم الهی را در هراس و ناامنی فرو برد.

ما بر همگان فرض می‌دانیم که در برابر این توطئه شوم هوشیار باشند و با همدلی و اتحاد، صفوف خود را مستحکم سازند.

از تمامی کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌خواهیم که از حرکت در زمین دشمن آمریکایی-صهیونیستی دست بردارند و به جای تفرقه، در برابر چالش‌های مشترک متحد شوند زیرا تنها راه نجات، بازگشت به قرآن و عترت و لبیک به ندای «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» است.

زمان آن فرا رسیده که با اتحاد، توطئه‌های دشمنان اسلام را نقش بر آب سازیم و خون مطهر سرداران مقاومت را پاس بداریم که مایه حیات جبهه مقاومت و زمینه‌ساز نابودی قطعی غده سرطانی صهیونیسم خواهد بود

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