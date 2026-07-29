بازدید الزیدی از مقر سازمان الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از مقر سازمان الحشد الشعبی بازدید کرد با رئیس این سازکان و شماری از فرماندهان و مقامات امنیتی آن دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، وی در ادامه به شرح مفصلی از تجاوزاتی که عراق بامداد چهارشنبه در معرض آن قرار گرفت و منجر به شهادت رسیدن و مجروح شدن شماری از نیروهای سازمان الحشد الشعبی در تعدادی از استان‌ها شد گوش فرا داد.

وی دستور تکریم شهدا و ارائه حمایت و خدمات بهداشتی کامل به مجروحان و اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای تضمین درمانشان از جمله انتقال آنها به خارج از عراق در صورت اقتضای وضعیت جسمانیشان را صادر کرد.

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