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بازدید الزیدی از مقر سازمان الحشد الشعبی

۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۲:۳۶
کد مطلب: 1846780
بازدید الزیدی از مقر سازمان الحشد الشعبی

نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از مقر سازمان الحشد الشعبی بازدید و دستور تکریم شهدا و ارائه حمایت و خدمات بهداشتی کامل به مجروحان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از مقر سازمان الحشد الشعبی  بازدید کرد با رئیس این سازکان و شماری از فرماندهان و مقامات امنیتی آن دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، وی در ادامه به شرح مفصلی از تجاوزاتی که عراق بامداد چهارشنبه در معرض آن قرار گرفت و منجر به شهادت رسیدن و مجروح شدن شماری از نیروهای سازمان الحشد الشعبی در تعدادی از استان‌ها شد گوش فرا داد.

وی دستور تکریم شهدا و ارائه حمایت و خدمات بهداشتی کامل به مجروحان و اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای تضمین درمانشان از جمله انتقال آنها به خارج از عراق در صورت اقتضای وضعیت جسمانیشان را صادر کرد.

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