به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و چهلوهفتمین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور با حضور اعضای این شورا و به ریاست سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور صبح امروز (پنجشنبه) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
سردار کارگر در این جلسه با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، همچنین گرامیداشت سالگرد شهدای اقتدار در جنگ ۱۲ روزه و شهدای والامقام ۳۰ خرداد، بهویژه شهید دکتر مصطفی چمران، به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، قم و مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد از تمامی ظرفیتهای شبکه خادمین شهدا و راویان راهیان نور برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تاریخی و مردمی استفاده شود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دو روز در تهران، یک روز در قم، سپس در نجف اشرف و در نهایت در مشهد مقدس تشییع و به خاک سپرده خواهد شد؛ از این رو ضروری است با برنامهریزی دقیق و منسجم، نقش مؤثری در خلق این حماسه بزرگ ایفا کنیم.
سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مأموریت راهیان نور با توجه به دو جنگی که بر ملت ایران تحمیل شده، ابعاد گستردهتری یافته است، تصریح کرد: بر همین اساس، لازم است در محتوا، ساختار و سیمای راهیان نور تحولات اساسی ایجاد شود تا این حرکت فرهنگی و تمدنی بتواند نقش مؤثرتری در تبیین حماسههای ملت قهرمان ایران ایفا کند.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: جنایت دشمن در میناب، بهویژه حادثه مدرسه «شجره طیبه»، بازتاب گستردهای در سطح افکار عمومی جهان داشت و احساسات جهانی را جریحهدار کرد.
وی از ایجاد یادمان شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب توسط شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور خبر داد و افزود: این حادثه به اندازهای دارای ابعاد انسانی و جهانی است که میتواند موضوع تولید چندین اثر سینمایی و هنری قرار گیرد.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به جنایات دشمن در نقاط مختلف کشور تصریح کرد: فجایع رخ داده در لامرد و سایر مناطق کشور نیز آنگونه که شایسته بود در رسانهها بازتاب نیافته است. حمله دشمن به ناو «دنا» از جمله جنایاتی است که علاوه بر پیگیری حقوقی و قضایی در مجامع بینالمللی، باید به سوژهای برای تولید آثار هنری، مستند، تصویری و سینمایی تبدیل شود تا ابعاد این جنایت برای افکار عمومی جهان تبیین و ماندگار شود.
سردار کارگر با تأکید بر ضرورت گرامیداشت یاد فرماندهان شهید عضو شورای سیاستگذاری راهیان نور گفت: سرلشکر شهید «غلامرضا سلیمانی» و سرلشکر شهید «علیرضا تنگسیری» که از اعضای شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور بودند، طی سالهای مسئولیت خود مجاهدتهای فراوانی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و گفتمان مقاومت انجام دادند. از اینرو، شبکه خادمین راهیان نور به نام سرلشکر شهید «غلامرضا سلیمانی» و شبکه راویان راهیان نور به نام سرلشکر شهید «علیرضا تنگسیری» مزین و نامگذاری میشود.
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